El condado de Travis recibió un número récord de peticiones para votar por correo

Texas, el segundo estado que más votos otorga al Colegio Electoral, es uno de los once en todo el país que restringe el acceso al voto por correo . Solo los mayores de 65 años, quienes estén en la cárcel o fuera de su distrito o bien sufran de alguna condición médica o enfermedad pueden acceder a esta opción.

Aunque el fiscal general de Texas, Ken Paxton, pidió a la Corte Suprema de Texas que retire a las autoridades locales la capacidad de otorgar boletas para participar en las elecciones por correo, la actual legislación texana no exige a los votantes especificar cuál es la condición médica que les llevó a pedir esta opción.

Los demócratas, junto con otras organizaciones, han argumentado que el miedo al contagio de coronavirus es razón suficiente para que los texanos pidan el voto por correo y han interpuesto demandas para extender el derecho. La Fiscalía de Texas ha rechazado esta opción y la batalla legal continúa. El Partido Demócrata del estado no descarta llevar la disputa a la Corte Suprema de Estados Unidos .

Un sistema "arcaico"

La oficial del condado, Dana DeBeauvoir, dijo que no tenía un estimado exacto de cuántas personas han pedido la opción del voto por correo por temor al contagio de coronavirus pero, según el Austin Statesman , afirmó que esta razón es “suficiente como para que todos hablen de ella”.

“ El voto por correo no es una opción amigable en Texas y nunca lo ha sido”, comentó. “Es [un sistema] muy arcaico. No me gusta nada”, comentó.