"No se trata de un partido, se trata de recuperar un país": inician campaña republicanos por Biden en Arizona

El veterano republicano de Arizona Daniel Barker dijo que hay muchas cosas en la plataforma demócrata con las que no se identifica ni está de acuerdo, pero eso no le impedirá votar por el candidato presidencial demócrata Joe Biden en noviembre.

"Una de las cosas que más nos preocupa de nuestro presidente actual es que estos principios de respeto mutuo no están realmente demostrados", dijo Barker, fundador de Republicanos de Arizona que creen en tratar a otros con respeto (Arizona Republicans Who Believe in other with respect).