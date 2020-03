Los nuevos equipos del condado más grande de Arizona están listos para las primarias demócratas

El Departamento de Elecciones del condado Maricopa reportó varios problemas en los sitios de votación en las elecciones de 2018, 62 centros de votación de los 496 instalados tuvieron problemas , muchos no estuvieron listos cuando se suponía debía iniciar la jornada electoral.



Es importante resaltar que la elección de preferencia presidencial no es una primaria abierta. Solo los demócratas que se registraron antes de la fecha límite del 18 de febrero son elegibles para votar en esta elección. Los partidos republicanos optaron por no participar en estas elecciones y respaldar la reelección del presidente Donald Trump. Los registrados como independientes no son elegible para votar.