Interponen quinta demanda en Arizona por los resultados electorales en contra del gobernador

Dos demandas están activas en contra del resultado electoral

Una impugnación presentada en el condado de Maricopa por el partido republicano de Arizona alega posibles errores de verificación entre las primeras boletas emitidas después de que la presidenta del Partido Republicano, la Dra. Kelli Ward, afirmó que los observadores del partido no pudieron observar el proceso de verificación de firmas del condado "de manera significativa", pero no proporcionaron ninguna evidencia de cualquier irregularidad o mala conducta.

Asesoramiento legan en el condado Maricopa

La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa convocó una sesión ejecutiva a puerta cerrada para discutir el asesoramiento legal. El condado, que no menciona en la demanda presentada por el Partido Republicano, se movió para intervenir en el caso para responder directamente a las acusaciones sobre el proceso electoral del condado, informó The Arizona Republic .

"Tengo entendido que la Sra. Ward está afirmando en conferencias de prensa que los votos se han alterado, se han enmendado. No hay absolutamente ninguna prueba en ese sentido. Como otro juez de este tribunal había indicado en un fallo no hace mucho tiempo, no hay derecho a elecciones libres de irregularidades ", dijo el abogado Roopali Desai, en representación de la secretaria de Estado Katie Hobbs. "No hay afirmaciones de que exista un fraude generalizado o algún tipo de mala conducta intencional".