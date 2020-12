De los halagos a los insultos: Doug Ducey se defiende de los ataques de Donald Trump

El presidente Donald Trump arremetió públicamente contra el gobernador Doug Ducey , al alegar que el republicano y su "amigo" había "traicionado al pueblo de Arizona" al certificar una elección en la que no salió como el presidente.

La llamada ignorada de Ducey

Mientras Ducey certificaba los resultados de las elecciones el lunes, por la mañana su teléfono celular sonó con la melodía de "Hail to the Chief", un tono de llamada que Ducey dijo anteriormente que había establecido para las llamadas de la Casa Blanca, reportó The Arizona Republic.