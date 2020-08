Inician las elecciones primarias en Arizona: cómo votar y qué contiendas claves están en juego

¿

A qué hora se abren las urnas?

¿Dónde puedo votar?

Las recomendaciones de la Secretaria de Estado para la votación en persona:

• Llegue preparado. Revise y marque una boleta de muestra para poder votar rápidamente y minimizar el tiempo que necesita pasar en el lugar de votación.

• Use una cubierta para la cara.

• Traiga su propio bolígrafo al lugar de votación para minimizar el contacto con superficies que otros puedan haber tocado. Algunos lugares de votación pueden tener bolígrafos desechables, pero traer su propio bolígrafo lo ayudará a mantenerse seguro y minimizar el desperdicio.

• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de otros votantes y trabajadores electorales siempre que sea posible (excepto para cuidadores o miembros del mismo hogar).

• Lávese las manos con agua y jabón (durante al menos 20 segundos) antes y después de votar. Si no hay facilidades para lavarse las manos, use desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol.

• No se toque la cara. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.