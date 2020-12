Hasta donde la "creatividad" alcance: grupo de republicanos intentó falsificar votos de Arizona para Trump

Copias de documentos obtenidos por The Arizona Republic muestran que un grupo que afirma representar a los "ciudadanos soberanos del Gran Estado de Arizona" presentó documentos firmados para votar por lo que quieren: un segundo mandato para Trump y el vicepresidente Mike Pence.

Osiecki afirmó al medio arizonense que ella junto con un grupo llamado "AZ Protect the Vote" han asistido a mítines postelectorales en protesta por los resultados, incluida la reunión de un día en Phoenix en la que estuvo presente el abogado de Trump, Rudy Giuliani.

Según reportó The Republic , la mujer dijo que salió molesta de esa reunión porque el gobernador Doug Ducey no estaba apoyando los esfuerzos del presidente y quería tomar más medidas.

"Una cosa que diré sobre los conservadores es que si algo está mal y hemos perdido, una pérdida real, entonces lo aceptamos", dijo. "No vamos a arrastrar a la gente por el barro y luchar contra esto. Pero esto claramente tiene problemas. Lo vi con mis propios ojos y mi propia investigación. Después de esa audiencia, me sorprendió que no hubiéramos solicitado ninguna otra".