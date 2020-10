Desacuerdo por presencia de Policía en los centros de votación anticipada entre alcaldesa de Tucson y registradora

El Arizona Daily Star informó el viernes que Rodríguez había sido notificado el 20 de octubre de que el liderazgo de Tucson había dado instrucciones a la compañía que maneja a los oficiales fuera de servicio para que los retire de los lugares de votación, pero Rodríguez le dijo a The Associated Press el viernes que no tuvo noticias del ciudad hasta el jueves.

"No nos dieron ningún aviso", señaló en el comunicado de prensa. "Nos enviaron un correo electrónico a las 7:30 p.m. el 21 de octubre que no se leyó hasta las 7:30 a.m. del día siguiente cuando se abrieron los sitios de votación anticipada y no había oficiales fuera de servicio en las ubicaciones de Tucson".