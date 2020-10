"Arizona sufrió fuertes golpes con la SB1070 y sacaron el racismo": Dolores Huerta

La activista Dolores Huerta no pudo salir a tocar puertas y mover votantes por la pandemia del coronavirus en esta campaña , pero eso no le impidió que desde la distancia opine sobre la importancia de votar en estas elecciones por el candidato demócrata y exvicepresidente Joe Biden .

El efecto del coronavirus en los latinos y las comunidades indígenas

La conquista de los republicanos a los latinos con el tema del aborto

“Dicen que van a votar por los republicanos porque están en contra el aborto, les quiero decir esto, la religión y la política son dos cosas muy distintas. Yo soy la madre de 11 hijos y voto por el Partido Demócrata, ellos creen en los derechos reproductivos de las mujeres, yo tengo 11 hijos, mi hija Juanita no más quiere tener perros, no quiere tener hijos, esa es la decisión de ella sobre su cuerpo”.

“Se ponen en frente de las urnas para que no voten pero sabemos que eso es en contra de la ley, no le pongan atención. Se que grupos de la derecha en Arizona que no quieren a la gente mexicana, quieren intimidarlos, pero a veces nosotros mismos nos intímidamos porque pensamos que nuestro voto no vale o no va a valer”, comentó.