Biden recibe respaldo de la familia McCain, una más respetadas entre las republicanas de Arizona

El respaldo de McCain llega a pocos días de que en Arizona comiencen a votar y después de que fuentes anónimas afirmaron a The Atlantic que Trump ridiculizó a McCain y a otros en el ejército durante su mandato, reportó The Republic .

Aclaró que la decisión no se trataba de honrar el legado de su esposo . Se trataba de ella, en entrevista con The Arizona Republic .

"Soy como todos los demás: me gusta un buen líder y siento que ahora mismo el presidente no me respalda, no toma una posición en las cosas que son realmente importantes y tenemos un momento de crisis", dijo McCain. "Me preocupa que esto pueda ir más lejos de lo que debería. Mi punto al sumarme a Joe, él ha demostrado que ha estado allí. Lo conozco desde hace 40 años. Conozco su carácter, su liderazgo, su integridad y su honor, esas cosas son muy importantes para mí ".