Armados y con pancartas los simpatizantes de Trump protestan frente a la alcaldía de Phoenix

Con banderas, pancartas denunciando fraude y algunos hasta portando rifles, estos manifestantes exigen que cada voto sea contado a pesar de que no hay evidencia de que no se estén haciendo el conteo .

“Que no nos roben ese cambio, el derecho del voto, nosotros tenemos el derecho a que nuestro voto sea contado”, dijo una hispana que participó en la protesta. ”Por qué dos horas después de que cerraron los centros de votación, por qué declararon que éramos azul, cuando quedaban más de dos millones de votos sin contar”.

“Y se mira que están tratando de hacer trampa, corrupción, lo que queremos es que se hagan las cosas bien que se cuenten todos los votos, si perdemos está bien”, dijo Rene Cañes, otro latino que fue parte de la protesta. “Yo creo que mi presidente es lo mejor que puede tener mi país. No es perfecto este presidente pero trabaja muy duro, yo lo he visto cosas que muchos presidentes no han hecho”.