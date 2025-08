Yolanda Andrade rompe el silencio sobre su enfermedad: "Puedo morir antes que ustedes"

“Me dicen que voy muy bien, muchachos, y yo me siento mejor. Me sentía mejor en Tulum porque es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, pero voy mejorando”, dijo.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura . Entonces conclusión, quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, explicó.

“Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera”, sentenció sin revelar el nombre de la enfermedad que padece.

Lo que se sabe de la enfermedad de Yolanda Andrade

“Aparte, no tiene por qué decirlo así. (…) No quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, ¿verdad? No se me hizo correcto”, sentenció.