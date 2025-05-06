Reportan que Yolanda Andrade sufre episodios de delirio “breves”: “Su estado de salud es reservado”

Yolanda Andrade estaría sufriendo episodios de delirio. La presentadora mexicana estaría “muy cansada” y “agotada” ante los constantes y nuevos estudios que se estaría realizando con el objetivo de recuperar su salud.

Este lunes 5 de mayo, el reportero Carlo Uriel reportó en el show de YouTube ‘Dulce y Picosito’ que gente “de la producción de ‘Montse & Joe’” le compartió nuevos detalles de la salud de Andrade, quien hay días “no puede formular palabras”.

"Yolanda Andrade al no tener una precisión hasta el momento de su enfermedad sigue sometiéndose a estudios, buscando doctores, y es ahí justamente donde ha estado entrando y saliendo del hospital, a revisiones bastante exhaustivas de más de siete horas en el consultorio, prácticamente todos los días o un día sí y un día no”, reportó.

“Ella está acompañada de su familia, de su hermana y también les puedo decir que, según lo que me pudieron platicar los de la producción de ‘Montse & Joe’ que tuvieron contacto con ella, es que se encuentra actualmente muy cansada, muy agotada. Del tema del habla, hay días donde puede hablar con más fluidez, hay días donde no puede hablar. Habla muy lento, pero muy lento, que no puede formular palabras”, agregó.

Además, señaló que “por momentos no coordina muy bien lo que piensa con lo que dice y empieza quizá a delirar un poco, pero todo es controlado y han sido episodios muy breves y esporádicos, no es algo constante”.

El colaborador de la periodista Flor Rubio insistió en que, a pesar de que " su estado de salud es reservado”, Yolanda Andrade nunca estuvo hospitalizada ni grave.

“Hasta donde tengo entendido, efectivamente está en Los Ángeles. Hace unos días se había reportado que ella estaba hospitalizada de gravedad, una serie de situaciones desagradables, lo cual es mentira”, dijo.

Por último ventiló que, según le pudieron confirmar, Yolanda Andrade no regresará al programa ‘Montse & Joe’, de Unicable, que conduce con Montserrat Oliver, al menos, durante mayo.

“También me confirmaron que por lo pronto, en mayo, Yolanda no estará en Montse &Joe. Ya le avisó a la producción que no regresa para mayo, que irán evaluando su regreso”, sentenció.