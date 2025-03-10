¿Yolanda Andrade murió?: lo que se sabe de su supuesto fallecimiento

Video Yolanda Andrade no murió y revelan foto desde donde está luchando por su salud

La tarde del lunes 10 de marzo la revista mexicana Quién reportó el fallecimiento de la presentadora Yolanda Andrade a los 53 años.

Las alarmas en torno a la salud de la actriz se encendieron luego de que la revista antes citada publicara la noticia de su fallecimiento en su sitio web, mismo del que minutos después fue eliminada la información.

Yolanda Andrade no murió

Ante la confusión, Raquel Rocha, directora de Unicable, cadena desde donde se trasmite el programa ‘Montse & Joe’ en México, se pronunció y desmintió la noticia.

“Es completamente falso”, expresó tajante al reportero del diario Publimetro, Hugo Maldonado.

De la misma, el periodista de espectáculos Carlo Uriel desmintió lo publicado por la revista Quién en su cuenta de X, asegurando que Yolanda Andrade "se encuentra en Estados Unidos recibiendo un tratamiento médico que le ha impedido regresar a 'Montse & Joe', a pesar de que había confirmado su presencia para los programas grabados la semana pasada al igual que en otras ocasiones".

Hasta el momento, la revista Quién no se ha pronunciado al respecto.

Lo que se sabe de la salud de Yolanda Andrade

El 21 de noviembre de 2024, Yolanda Andrade sufrió una recaída de salud mientras se encontraba grabando uno de los programas de 'Montse & Joe'. La presentadora abandonó las instalaciones de la XEW en la Ciudad de México con dificultad para caminar y para hablar.

Aquella tarde, la conductora se disculpó y se conmovió hasta las lágrimas por no poder atender a los reporteros que la esperaban, mientras que días después reveló que un problema en su “cerebro” había afectado su habla y su capacidad motriz.

Luego de varios meses ausente, Yolanda Andrade regresó a las grabaciones del programa que conduce junto a Montserrat Oliver el 13 de febrero de 2025. Aunque no compartió detalles sobre su salud, sí agradeció al público sus muestras de cariño.

“ Estoy muy feliz de estar de regreso. Los extrañaba mucho. Los amo, gracias por todos sus mensajes, sus bendiciones y sus buenos deseos”, comentó.