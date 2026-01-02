Yolanda Andrade Yolanda Andrade y Montserrat Oliver se reencuentran: ella le hace promesa tras revelar enfermedad Las presentadoras tuvieron un inesperado reencuentro durante una transmisión en vivo de Instagram. Durante su conversación, Yolanda Andrade le hizo una promesa a su amiga tras revelar que fue diagnosticada con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video Yolanda Andrade revela qué enfermedad tiene, tras decir que podría haber celebrado su “última Navidad”

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver se reencontraron durante una transmisión en vivo de Instagram.

El inesperado momento sucedió a días de que la presentadora diera a conocer que había sido diagnosticada con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y en medio de rumores de un supuesto secuestro por parte de su hermana, quien presuntamente no permitía que sus amigas no estuvieran cerca de ella.

PUBLICIDAD

La promesa de Yolanda Andrade

Durante su plática del 1 de enero, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver celebraron 25 años de trayectoria juntas, pero también la llegada del 2026, año en el que la expareja de la presentadora de Culiacán vaticinó que vencería su enfermedad.

“Que gusto me da verte en el live, vas a ver que en el 2026 con tantas oraciones y buena vibra de la gente, va a ser un gran año. Te vas a componer y te la va a pelar cualquier enfermedad. Vas a ser la excepción a la regla”, le dijo la modelo.

“Así será si Dios quiere. Ya he sido excepción a muchas reglas”, le respondió a su compañera de ‘Montse & Joe’. Sin embargo, ante las palabras de su amiga y la seguridad con que le decía que se recuperaría este 2026, ella expresó. “Me lo dices con mucha seguridad que me la creo”.

“Yo me voy a poner al ching*so… Como dice Julio (César Chávez) ‘échale hue**s, cab**na’ (…) Qué sea lo que Dios quiera, yo, la verdad, ya viví de más (…) tengo más de 100 vidas que un gato”, sentenció Yolanda Andrade.

Así reaparecieron juntas Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. Imagen Yolanda Andrade / Instagram

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

El 26 de diciembre, Yolanda Andrade reveló haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más”, compartió, hablando lento ante la cámara.

En ese sentido, la intérprete reconoció que había sido “un año muy pesado” no solo para ella, sino también para su familia y sus seres queridos.

PUBLICIDAD

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente (…) que tiene esta enfermedad degenerativa y es muy triste”, aseguró.

“Es por picos”, explicó, “a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica, son muchas cosas”, concluyó.

La primera vez que Yolanda Andrade habló públicamente sobre sus diagnósticos médicos fue en agosto de 2025. Aquella ocasión, sin revelar detalles ni el nombre de los padecimientos, aseguró que las enfermedades “no tenían cura”.