Yolanda Andrade Yolanda Andrade habría buscado a notario en medio de la polémica con novio de su hermana La presentadora habría buscado hacer “cambios” en algunas de sus cosas ante la presencia de un notario en medio de rumores de que supuestamente su cuñado tendría interés en manejar su fortuna.



Video Yolanda Andrade por fin responde si está “secuestrada” por el novio de su hermana

Yolanda Andrade habría buscado la ayuda de un notario en medio de la polémica con Sergio Araiza, novio de su hermana Marilé.

“ En estos días llegó un notario pedido por Yolanda y su hermano… Llegó un notario a tomar cartas en el asunto. ¿Qué habrá hecho ese notario?, no lo sé, pero me confirmaron que sí llegó un notario”, declaró la periodista Inés Moreno el 31 de diciembre en su canal de YouTube.

La comunicadora aseguró desconocer las razones por las que Yolanda Andrade habría solicitado la presencia del notario. Sin embargo, especuló sobre posibles cambios en su herencia.

“Lo del notario pues no se me informó a qué acudió, pero siempre, cuando acude un notario es porque hay cambios de testamento, hay cambios de poderes o hay cosas que quieres establecer para que no haya problemas”, sentenció.

¿Yolanda Andrade descubrió supuesto desfalco millonario?

El presentador Javier Ceriani acusó a Sergio Araiza, novio de Marilé, de presuntamente estar interesado en la fortuna de Yolanda Andrade. Incluso, declaró que la presentadora habría descubierto un presunto desfalco millonario.

“Marilé habría retirado la cifra de un millón de pesos. Yolanda lo descubre”, dijo y en ese sentido comentó que, supuestamente, ella había presuntamente obligado a su hermana a regresar el dinero que habría tomado de su cuenta bancaria.

En medio de estos rumores, el 28 de diciembre, la misma Yolanda Andrade aseguró en un video que publicó en Instagram que su cuñado no manejaba su dinero.

“Rápidamente… Sergio no me tiene secuestrada, para nada. Sergio no maneja mi dinero. Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, enfatizó.

Yolanda Andrade le dijo “cosas muy feas” a novio de Marilé

Durante los festejos de su cumpleaños 54, Yolanda Andrade reconoció públicamente haberle dicho “cosas muy feas” al novio de su hermana y, aunque no entró en detalles, dejó entrever que su relación con él no inició del todo bien.

“Quiero que mi corazón se quede tranquilo y no llevarme nada (…), quiero decirle a mi hermana Marilé y a su pareja, ‘muchas gracias, muchachos’”, se le escucha decir en un video publicado por la periodista Inés Moreno el 29 de diciembre.

“Quiero de todo corazón que esta niña, que es para mí como mi hija (…), que tenga sus alas fuertes para volar, para vivir (…) Si tu felicidad es Sergio… cuñado, bienvenido a la familia… empecemos una nueva historia y que sean muy felices”, dijo.