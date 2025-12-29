Yolanda Andrade ¿Yolanda Andrade está secuestrada y su cuñado la controla?: ella lo aclara La presentadora rompió el silencio sobre su relación con Sergio Araiza, novio de su hermana Marilé, quien presuntamente había tomado el control de su vida y la mantenía secuestrada.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Yolanda Andrade revela qué enfermedad tiene, tras decir que podría haber celebrado su “última Navidad”

Yolanda Andrade rompió el silencio sobre el presunto secuestro y control que su cuñado estaría ejerciendo sobre ella desde que inició su relación con su hermana Marilé.

La presentadora mexicana aclaró, a través de un video que publicó en Instagram, que no tiene ningún problema con Sergio Araiza tal como se ha especulado en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

“Rápidamente… Sergio no me tiene secuestrada, para nada. Sergio no maneja mi dinero. Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, aclaró el 28 de diciembre en compañía del novio de su hermana, quien también tomó la palabra.

“¿Te estoy controlando con la mente?”, le preguntó a Yolanda. “A ver inténtalo”, le respondió ella. “Deja hago reprogramación del inconsciente”, agregó él, desatando la risa de la conductora, quien fingió ser presuntamente controlada para comer un taco.

En ese sentido, Yolanda Andrade se refirió a la relación que su hermana Marilé sostiene desde hace meses Sergio Araiza, quien a su vez aseguró que la presentadora le “abrió las puertas de su casa” desde el primer día.

“Respecto a mi hermana, está muy contenta y está muy feliz y yo la amo. A lo que se ama, déjalo libre, todos somos prestados y yo que Dios los bendiga, vivan su experiencia de vida, de amor y principalmente de respeto”, dijo.

“Así que, por favor, ya, estos medios chiquititos que se enfocan en lo más gris y en lo más denso, de eso viven, dejen de decir lo que están diciendo, están mintiendo… Mi cuñada, desde que nos conocimos, me abrió las puertas de su casa, de la familia, es una familia súper unida”, sentenció él.

Sin embargo, antes de concluir el video, Yolanda Andrade, con su característico sentido del humor le hizo una advertencia a su cuñado, al mismo tiempo en que le deseó “feliz año” a su público.

“Feliz año y aguas con mi lana, ca***”, concluyó ella.

Yolanda Andrade revela enfermedad que padece

Días antes de pronunciarse sobre los rumores que envuelven a su cuñado, Yolanda Andrade reveló haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

PUBLICIDAD

“Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más”, compartió, hablando lento ante la cámara, el 26 de diciembre.