‘Amigo’ de Yolanda Andrade se disculpa con ella tras ventilar su supuesta enfermedad incurable
El productor teatral, Enrique Gou, no se quedó callado ante el fuerte reclamo de la presentadora. “En ningún momento pensé que era un secreto de confesión”, exclamó.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El productor teatral, Enrique Gou, rompió el silencio ante el fuerte reclamo que le hizo Yolanda Andrade luego de que ventilara que estaría enfrentando un supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple.
A través del programa de Maxine Woodside, el empresario le ofreció una disculpa pública a la presentadora, quien desde finales de 2024 sufrió una recaída de salud de la que no se ha podido recuperar por completo.
“Joe, te pido una disculpa por mi indiscreción. Si lo crees que fue una indiscreción o lo crees que fue diferente, créemelo que no fue con ninguna intención de dañarte”, expresó este 26 de marzo.
“En ningún momento pensé que era un secreto de confesión, ni que me lo habías dicho, pues nos acabamos realmente de conocer, de tratar, entonces como me lo dijiste a mí y a la otra persona, yo pensé que ya era algo público”, insistió.
El productor se excusó en que debido a que la recaída de salud de Yolanda Andrade era de conocimiento público, su presunto “posible diagnóstico” también lo sería.
“Yo automáticamente pensé que la gente ya lo sabía, porque eres muy viral, muy querida por la gente, yo pensé que ya sabían ese diagnóstico, posible diagnóstico”, corrigió. “Entonces cuando me preguntaban por tu salud, lo único que dije (fue): ‘sí, yo me escribí con ella, y me dijo que posiblemente tenía esclerosis múltiple’”, agregó.
Enrique Gou lamentó que, aunque el audio de Yolanda Andrade furiosa se difundió con su autorización, se continúe lucrando con su nombre, ya que “la gente se preocupa más”.
“Se preocupa más por tus palabras que por las palabras que yo pude haber dicho, ¿sí?, se preocupa más por ti. Entonces yo creo que eso sí, que haberlo subido, están lucrando, porque están lucrando con un video, con tu voz, con tu audio, cuando yo nunca lo hice”, aseveró.
Por último, el productor teatral aseguró que ya se había disculpado directamente con Yolanda Andrade y, aunque no obtuvo respuesta de su parte, hizo énfasis en que continúa dispuesto a ayudarla.
“Te pido mis más sencillas disculpas, no quiero que esto llegue a más. El audio que tengo contigo es sagrado, no lo voy a exhibir, no voy a hacer nada, ¿por qué?, por respeto a ti. Te reitero mi amistad, te reitero una disculpa, y toda atención para cualquier cosa, ya te mandé un audio, sé que lo escuchaste, no me respondiste, no importa, con que lo hayas escuchado es más que suficiente”, remató.
Previo a las disculpas públicas de Enrique Gou, Yolanda Andrade reprobó tajantemente los comentarios que hizo ante el reportero Ángel Media el pasado 21 de marzo.
“Ese señor me habló y aparte qué falta de caballerosidad”, dijo en una nota de voz al periodista Carlos Alberto, quien la transmitió en su programa de YouTube este 24 de marzo. "Aparte, no tiene por qué decirlo así. (...) No quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, ¿verdad? No se me hizo correcto”, sentenció.