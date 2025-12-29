Yolanda Andrade

¿Quién es Sergio Araiza, cuñado de Yolanda Andrade con el que ella habría peleado por su hermana?

Durante los festejos de su cumpleaños, la presentadora hizo pública su reconciliación con el coach de vida, quien desde hace meses sostiene un noviazgo con su hermana Marilé.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Yolanda Andrade festeja su ‘cumple’: le dijo “cosas muy feas” al novio de su hermana en medio de rumores

Yolanda Andrade puso un alto a los rumores sobre su presunta mala relación con Sergio Araiza, coach de vida con el que su hermana Marilé sostiene un noviazgo desde hace meses.

¿Quién es Sergio Araiza, cuñado de Yolanda Andrade?

Sergio Araiza Roldan se describe en Instagram como un “mentor de reprogramación del inconsciente”, “instructor”, “entrepreneur” y profesional en “terapia cuántica”.

Además, es practicante de yoga, “amante del hinduismo” y consultor en finanzas independiente y “director de ventas institucionales con más de10 años de experiencia en el sector financiero”.

“Mi carrera ha estado dedicada a la promoción de mercado de dinero, equity, derivados y notas estructuradas para clientes institucionales; gestión de portafolios de inversión en Afores y aseguradoras y la administración de tesorería”, señala en LinkedIn.

“Mi enfoque se centra en ofrecer soluciones de inversión, gestión y planeación financieras personalizada que satisfacen las necesidades únicas de cada cliente institucional con base en su régimen de inversión”, subraya.

Él es Sergio Araiza, novio de Marilé, hermana de Yolanda Andrade.
Imagen Marilé Andrade / Instagram

Yolanda Andrade le pide perdón al novio de su hermana

El 28 de diciembre, durante la celebración de su cumpleaños número 54, Yolanda Andrade le pidió perdón a Sergio Araiza por haberle dicho “cosas muy feas” y, aunque no entró en detalles, dejó entrever que su relación no inició del todo bien.

“Quiero que mi corazón se quede tranquilo y no llevarme nada (…), quiero decirle a mi hermana Marilé y a su pareja, ‘muchas gracias, muchachos’”, se le escucha decir en un video publicado por la periodista Inés Moreno.

“Quiero de todo corazón que esta niña, que es para mí como mi hija (…), que tenga sus alas fuertes para volar, para vivir (…) Si tu felicidad es Sergio… cuñado, bienvenido a la familia… empecemos una nueva historia y que sean muy felices”, dijo.

“Yo te dije ‘cuídala’, pero también te dije cosas muy feas, perdóname”, sentenció.

