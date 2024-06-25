Al fin descubren qué enfermedad tiene Yolanda Andrade: esto se sabe de su diagnóstico

Video ¿Yolanda Andrade se despide? Video levanta sospechas en medio de sus problemas de salud

A poco más de un año de ser diagnosticada con un aneurisma cerebral y de ser hospitalizada en varias ocasiones tras constantes crisis de salud, los médicos al fin encontraron qué enfermedad tiene Yolanda Andrade.

Marilé Andrade reveló a la revista TVNotas que tras este hallazgo médico, su hermana comenzó a recibir un tratamiento correcto, lo que le ha permitido recuperarse satisfactoriamente.

“Como hermana y para la familia ha sido muy difícil, porque los doctores no encontraban qué es lo que tiene. Nos partía el corazón verla así y estar en la incertidumbre. Pero está mucho mejor. Dieron por fin con lo que tiene y ella ofrecerá declaraciones en su momento”, declaró en la edición impresa de la revista del 25 de junio.

¿De qué está enferma Yolanda Andrade? Lo que se sabe de su diagnóstico médico

Sin revelar con exactitud el diagnóstico de Yolanda Andrade, Marilé Andrade aseguró que sería la misma presentadora quien daría detalles sobre su estado de salud. Sin embargo, compartió que la afección sería un “tema de la cabeza”.

“Fueron unos días muy intensos. La voltearon como calcetín como dicen, para hacerle todos los estudios. Es un tema de la cabeza y además otra cosita que le encontraron. Fue maravilloso porque ahora que le dieron el diagnóstico correcto entró a tratamiento y fue mágico. Joe está muy bien. Ya puede hablar. Recuperó su voz y todo”, señaló.

“Ha sido un renacer totalmente para ella. Fue un momento muy crítico y ahorita es una nueva oportunidad de vida y la valora mucho. Se va a ir a la playa. Va a recuperarse al sol. A llenarse de buena energía en el mar. Ya no podía ni siquiera ir a la playa”, agregó.

Por último, la hermana de Yolanda Andrade reveló que los siguientes días serán clave para la actriz de ‘Retrato de Familia’, ya que después de un descanso en la playa, regresará a trabajar.

“Está retomando su vida y feliz, porque ha sido un proceso muy intenso. Va a grabar el programa la primera semana de julio y a estar al cien como la conocemos”, sentenció.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

A mediados de abril, Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras presentar un intenso dolor de cabeza al que le prosiguieron expulsiones de coágulos de sangre.

Tras esta crisis de salud, la presentadora fue diagnosticada con un aneurisma cerebral que le habría causado algunos estragos físicos como una fuerte sensibilidad a la luz. Sin embargo, en julio de 2023 aseguró en ‘Montse & Joe’ que todavía no tenía “un diagnóstico seguro”.