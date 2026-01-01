Yolanda Andrade A Yolanda Andrade le habrían sugerido aplicarse la eutanasia para “acelerar el proceso del adiós” La propuesta de someterse a este procedimiento vendría de su hermana Marilé y su novio, Sergio Araiza, según reportes del presentador Javier Ceriani.



A Yolanda Andrade le habrían sugerido aplicarse la eutanasia para “acelerar el proceso del adiós” y que ella dejara de sentir dolor.

Según reportes del presentador Javier Ceriani, esta propuesta habría venido de su hermana Marilé y su novio, Sergio Araiza, quienes supuestamente también habrían buscado información del proceso en hospitales colombianos.

“Marilé y Sergio, supuesta y alegadamente habrían conversado con Yolanda Andrade de la posibilidad de hacer en un hospital de Colombia un procedimiento médico de los más controversiales del mundo”, dijo el 30 de diciembre en su canal de YouTube refiriéndose a la eutanasia.

“El consejo que le habría dado Sergio a Marilé es que sería bueno este procedimiento de acelerar el proceso del adiós, así le voy a decir para no decir esa palabra, que sería para que su alma se pudiera elevar con menos dolor. El profesor de yoga opinaba sobre este procedimiento tan controversial que es ocupar el lugar de Dios”, insistió.

Presuntamente, Yolanda Andrade “sí lo pensó”, pero sus amigas la habrían hecho desistir de la idea.

“‘Tú estás loca, tú tienes que luchar hasta el último momento con tu enfermedad’”, le habrían dicho según Ceriani.

Ni Yolanda Andrade ni familiares de la presentadora reaccionaron de manera inmediata a las especulaciones.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

El 26 de diciembre, Yolanda Andrade reveló haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más”, compartió, hablando lento ante la cámara.

En ese sentido, la intérprete reconoció que había sido “un año muy pesado” no solo para ella, sino también para su familia y sus seres queridos.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente (…) que tiene esta enfermedad degenerativa y es muy triste”, aseguró.

“Es por picos”, explicó, “a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica, son muchas cosas”, concluyó.

La primera vez que Yolanda Andrade habló públicamente sobre sus diagnósticos médicos fue en agosto de 2025. Aquella ocasión, sin revelar detalles ni el nombre de los padecimientos, aseguró que las enfermedades “no tenían cura”.