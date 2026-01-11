Yeison Jiménez Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia pierde a ser querido en accidente de Yeison Jiménez La tragedia en la que murió Yeison Jiménez no solo enluta a la familia del cantante, sino a otras 5, entre ellas la de la famosa 'influencer' Yina Calderón, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, quien ahogada en llanto confirmó el fallecimiento de un ser querido entre las víctimas.



Video Esposa de Yeison Jiménez llega al lugar de la tragedia donde el cantante muere en avioneta

La tragedia en la que murió el cantante colombiano Yeison Jiménez ha enlutado a 5 familias más de las otras personas que también perdieron la vida junto con el artista este sábado 10 de enero.

Una de las víctimas fatales es Juan Manuel Rodríguez, 'cuñado' de la famosa 'influencer' Yina Calderón, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

PUBLICIDAD

Yina Calderón rompe en llanto tras muerte de su ‘cuñado’

Juan Manuel Rodríguez era novio de Juliana Calderón, hermana de Yina.

Él era uno de los 6 tripulantes que iban dentro de la aeronave cuando se estrelló, terminó en llamas y todos murieron dentro de ella.

Juan Manuel Rodríguez, ‘cuñado’ de la famosa ‘influencer’ Yina Calderón, es una de las 6 víctimas junto con el cantante Yeison Jiménez. Imagen Yina Calderón/Instagram



"Juan Manuel, que dejas una hp herida en mi familia y en mi hermana, gracias por todos los momentos que compartimos, gracias por la felicidad que le diste a Juliana, parcero. Descansa en paz", escribió la también empresaria.

En un video en Instagram rompió en llanto al compartir su sentir luego de la noticia.

"Ay no, acabo de ver esas fotos que subió mi hermana de Juan Manuel y casi me muero de la tristeza", dijo sin poder aguantar las lágrimas.

"Mi hermana está muy mal", agregó, "mi hermana y mi mamá se vinieron para el lugar de los hechos, están allá".

Yina Calderón rompió en llanto al lamentar la muerte de Yeison Jiménez y del novio de su hermana Juliana, quien iba con el cantante en la avioneta siniestrada. Imagen Yina Calderón/Instagram



La noche del 10 de enero, solo horas después de la desgracia, Yina Calderón cumplió con una presentación en Miraflores, Colombia, ahogada en luto por el dolor por el que atraviesa su familia.

Además del cantante Yeison Jiménez y de Juan Manuel Rodríguez, los otros fallecidos son: el piloto, capitán Hernando Torres, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La aeronave de matrícula N325FA se estrelló en el sector de Paipa y Diutama, en el departamento de Boyacá, informó Aeronáutica Civil en un comunicado. Se dirigía a Medellín.