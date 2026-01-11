Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia pierde a ser querido en accidente de Yeison Jiménez
La tragedia en la que murió Yeison Jiménez no solo enluta a la familia del cantante, sino a otras 5, entre ellas la de la famosa 'influencer' Yina Calderón, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, quien ahogada en llanto confirmó el fallecimiento de un ser querido entre las víctimas.
La tragedia en la que murió el cantante colombiano Yeison Jiménez ha enlutado a 5 familias más de las otras personas que también perdieron la vida junto con el artista este sábado 10 de enero.
Una de las víctimas fatales es Juan Manuel Rodríguez, 'cuñado' de la famosa 'influencer' Yina Calderón, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.
Yina Calderón rompe en llanto tras muerte de su ‘cuñado’
Juan Manuel Rodríguez era novio de Juliana Calderón, hermana de Yina.
Él era uno de los 6 tripulantes que iban dentro de la aeronave cuando se estrelló, terminó en llamas y todos murieron dentro de ella.
"Juan Manuel, que dejas una hp herida en mi familia y en mi hermana, gracias por todos los momentos que compartimos, gracias por la felicidad que le diste a Juliana, parcero. Descansa en paz", escribió la también empresaria.
En un video en Instagram rompió en llanto al compartir su sentir luego de la noticia.
"Ay no, acabo de ver esas fotos que subió mi hermana de Juan Manuel y casi me muero de la tristeza", dijo sin poder aguantar las lágrimas.
"Mi hermana está muy mal", agregó, "mi hermana y mi mamá se vinieron para el lugar de los hechos, están allá".
La noche del 10 de enero, solo horas después de la desgracia, Yina Calderón cumplió con una presentación en Miraflores, Colombia, ahogada en luto por el dolor por el que atraviesa su familia.
Además del cantante Yeison Jiménez y de Juan Manuel Rodríguez, los otros fallecidos son: el piloto, capitán Hernando Torres, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.
La aeronave de matrícula N325FA se estrelló en el sector de Paipa y Diutama, en el departamento de Boyacá, informó Aeronáutica Civil en un comunicado. Se dirigía a Medellín.