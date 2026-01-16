Yeison Jiménez

¿Yeison Jiménez no murió por accidente aéreo?: su hija conmueve al decir su presunta causa de muerte

La hija de Yeison Jiménez le habría revelado al cantante Ciro Quiñonez lo que presuntamente habría sucedido con el cantante minutos antes de que su avioneta accidentara.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Hermana de Yeison Jiménez responde a Giovanny Ayala tras decir que el homenaje fue un "circo"

Yeison Jiménez no murió a causa de un accidente aéreo para su hija Thaliana, para la pequeña de 7 años, su padre habría fallecido por otro motivo.

Según contó el cantante Ciro Quiñonez al programa ‘Día a Día, de Caracol Televisión, para la hija de Yeison Jiménez, él “no sufrió”.

“Thaliana es única… Thaliana tendrá 7 u 8 años… pero Thaliana es única, te lo juro… Cuando yo llegué a verla… yo sabía que era la adoración de Yeison y a mí se me partió el corazón”, declaró el 14 de enero.

Enseguida, Quiñonez recordó las palabras de la pequeña, quien lo conmovió todavía más al expresarle que su papá “no sufrió” y que, supuestamente, había perdido la vida por un “paro”.

“A mí ella me dijo: ‘No llores, Ciro, no llores porque mi papá no sufrió… A mí papá le dio un paro antes de todo y él no sufrió… él no quiere que lloremos… Yo me derrumbé a abrazarla, el que lloró, fui yo…”, dijo, subrayando que la fortaleza de la pequeña de 7 años lo tenía sorprendido.

“Me decía, no llores, Ciro, mi papá no te quiere ver llorando (…) ayer yo veía una niña tan fuerte que no era normal. Mi Dios está obrando en una paz y en una fortaleza con Thaliana pero increíble, más que a todos”, sentenció.

@roshyd05

En una reciente entrevista para el programa Día a Día, de Caracol Televisión, el cantante Ciro Quiñónez reveló las tranquilizadoras palabras que le dijo Taliana Jiménez, hija menor de Yeison Jiménez, en medio del dolor por el fallecimiento de su padre. 🗣️ “Taliana es única, ella tendrá 7 u 8 años. (...) Ella me dijo: ‘no llores, Ciro, porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo, y él no sufrió y él no quiere que lloremos’. Ahí yo me derrumbé“, expresó Quiñónez. 💬 ¿Qué opinas? Coméntanos 👇🏼 📹 Caracol Televisión

♬ sonido original - Rhyde C

Yeison Jiménez murió en accidente aéreo

El 10 de enero, Yeison Jiménez perdió la vida a los 34 años en un accidente aéreo en Colombia.

El cantante viajaba en la aeronave modelo Piper Navajo PA-31 con matrícula N325FA, que despegó del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, donde tenía programada una presentación por la noche.

Minutos después del despegue, el avión perdió altura y se precipitó. Tras el impacto, la avioneta se incendió dejando seis víctimas mortales, entre ellos Yeison Jiménez y miembros de su equipo musical.

