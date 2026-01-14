Yeison Jiménez

¿Se complica investigación del accidente de Yeison Jiménez? La avioneta no tenía caja negra

El director técnico de investigación de accidentes de Aerocivil de Colombia confirmó que la avioneta donde viajaba Yeison Jiménez junto a su equipo de trabajo es un modelo de 1982 y no contaba con caja negra.

Video ¿Y la caja negra? Revelan detalles de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez

Las investigaciones para esclarecer la causa del accidente aéreo donde Yeison Jiménez y cinco acompañantes más murieron la tarde del 10 de enero continúan.

Ahora se revelan datos de la aeronave, como que es un modelo de 1982 y que no cuenta con caja negra, por lo que no hay registros que puedan ayudar al caso.

El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de Aerocivil de Colombia, dio detalles al respecto.

"Esta es una aeronave de fabricación registrada en 1982. Para esta aeronave lo que nosotros logramos identificar en los restos por ahora, no cuenta con grabadores de datos ni grabadores de voz", explicó en entrevista con Noticias Caracol el 13 de enero.

El coronel agregó que en la aviación privada y en este tipo de modelos pequeños, "no es obligatorio por normativa instalar cajas negras".

La autoridad agregó que "las aeronaves que están en operación en Colombia son sujetas a una serie de aprobaciones por parte de la autoridad aeronáutica que están sustentadas en verificar condiciones de operación y de aeronavegabilidad".

La avioneta en la que viajaba el cantante colombiano y sus acompañantes era una Piper PA‑31 Navajo, matrícula N325FA.

Los avances en la investigación sin la caja negra

La investigación, liderada por la Aerocivil junto con la Fiscalía y el Ministerio de Transporte, se ha apoyado en el análisis de los restos del avión y motores, la revisión de mantenimiento y registros operacionales, grabaciones de testigos, así como la comunicación con la torre de control y testigos en tierra.

De acuerdo con expertos consultados por Caracol Radio, como el capitan Juan José Navía, director general del Servicio Aéreo de Boyacá, se especula que una de las posibles líneas de investigación dirigen a que el siniestro pudo haber sido provocado "por factores de peso y velocidad". Sin embargo, es tarea de las autoridades esclarecer el siniestro.

