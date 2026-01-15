Yeison Jiménez El homenaje a Yeison Jiménez: el conmovedor mensaje de su hija de 7 años y más detalles del evento Miles de personas se reunieron para darle el último adiós a Yeison Jiménez en un evento lleno de música, como a él le hubiera gustado.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video Conmovida: mamá de Yeison Jiménez le hace fuerte promesa frente al ataúd durante homenaje póstumo

El 14 de enero se llevó a cabo un emotivo homenaje póstumo para despedir a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, al que acudieron más de 11,000 personas para acompañar a sus familiares, amigos y seguidores.

Además del féretro del cantante colombiano, en el escenario también estuvieron presentes los cinco ataúdes de las otras víctimas que fallecieron en el accidente aéreo del 10 de enero.

PUBLICIDAD

Varios artistas del género popular acudieron al recinto para rendir tributo a su colega y despedirlo como a él le hubiera gustado: con música.

Artistas que cantaron en el homenaje a Yeison Jiménez

Las puertas se abrieron al medio día y fue Pipe Bueno quien abrió el homenaje con la canción "Tengo ganas", dejándose ver muy conmovido.

Alzate, autor de colaboraciones junto a Yeison, interpretó "Sin decir adiós" y "Mi venganza". Al finalizar, expresó: "Gracias por cantar mis letras, me hiciste grande a mí también".

Luis Alberto Posada se emocionó al cantar "Sin un adiós", externando su tristeza.

Elder Dayán también rindió homenaje interpretando "Cantando" de Diomedes Díaz.

Luis Ángel 'El Flaco' viajó desde México para estar presente.

Francy, Paola Jara, Arelys Henao, Charrito Negro, Luis Alfonso, Jhonny Rivera y Ciro Quiñones unieron sus voces en la canción "El Aventurero del Cielo", compuesta especialmente para Yeison.

Luis Ángel 'El Flaco' y Pipe Bueno en el homenaje a Yeison Jiménez. Imagen Luis Ángel 'El Flaco'/Instagram, Pipe Bueno/Instagram

Las palabras de la madre de Yeison Jiménez y su hija

Doña Luz Mery Galeano, madre del cantante, subió al escenario para dedicarle unas emotivas palabras.

"Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios y se fue diciendo mi mamá es una guerrera. Cuando esto pasó peleé con Dios, me pregunté cuál era su voluntad. Tenía más preguntas que respuestas y hoy estoy aquí parada diciéndole que le doy gracias a Dios por haber traído ese ser maravilloso, ese héroe, ese papá, ese hermano, ese amigo y que quiero que todas las personas que me están escuchando y las que por redes están viendo esto, que nos lleven en oración porque esto es algo muy duro, no crea que pararse uno acá, yo sé que estoy por la fortaleza de mi niño y por la fuerza que Dios me da, porque de resto no sería capaz de estar acá", dijo.

PUBLICIDAD

Con resignación, la madre del artista se despidió de él: "Vuela tranquilo, hoy acá está tu mamá, tu heroína. Te quiero prometer que en lo que Dios me preste la vida, estaré para estar pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que te rodeábamos y que quizás son más débiles que yo".

Thaliana Jiménez, la hija de 7 años del artista, también tomó el micrófono y conmovió con su mensaje.

"Quiero decirles una cosa, que aunque sean grandes o chiquitos, agradezcan siempre por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor. El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer en vida, pero sé que lo podrá hacer en el cielito. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería es que, oraran mucho por él y espero que lo hagamos todos los que están acá", fue parte de lo que dijo la pequeña.

Doña Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, y su hija Thaliana, ofrecieron emotivas palabras en el evento. Imagen La FM/Instagram

El evento terminó antes de lo previsto

Aunque se cumplieron las dos jornadas anunciadas, la segunda terminó mucho antes de lo previsto, pues se había anunciado que terminaría a las 22:00 horas.

"Gracias a todos por su cariño y amor infinito! Por temas de salubridad el homenaje musical a nuestro artista Yeison Jiménez debe terminar a las 7 pm", se lee en un mensaje publicado en Instagram.