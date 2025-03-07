Yailín La más viral

Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, estrena ‘look’ a días de cumplir dos años: su mamá reacciona

La cantante mostró el cambio que le hicieron al cabello de su pequeña, el cual no sabía que sucedería, según contó. Ella además reveló si le gustó o no el resultado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Yailin suplica a Anuel que “libere” a su hija Cattleya: ¿qué pasa con la niña?

Cattleya, la hija que comparten Yailin La Más Viral y Anuel AA, estrenó ‘look’ a días de su segundo cumpleaños, hecho que sorprendió incluso a su famosa mamá.

Este jueves 6 de marzo, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un clip en el que se puede apreciar a la estilista Emilin Báez alisando el cabello de la pequeña.

PUBLICIDAD

En el texto que colocó, ella evidenció que no sabía que eso ocurriría: “Yo nada más me voy del país y ‘Cata’ está en el salón”.

Cattleya en el salón durante su cambio de 'look'.
Cattleya en el salón durante su cambio de 'look'.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram


Momentos después, enseñó que su retoño le dijo adiós a sus característicos rizos para lucir una melena lacia y ¡flequillo!

“Enamorada me tiene de ella”, apuntó la artista encima de un video que muestra a su niña jugando al interior de un vehículo.

Así luce Cattleya tras su cambio de imagen.
Así luce Cattleya tras su cambio de imagen.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Más sobre Yailín La más viral

Yailin sorprende y abre su propia iglesia: “Cumpliendo esa promesa”
0:52

Yailin sorprende y abre su propia iglesia: “Cumpliendo esa promesa”

Univision Famosos
Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Yailin pide ayuda para localizar a sus seres queridos tras tragedia en concierto de Rubby Pérez
1 mins

Yailin pide ayuda para localizar a sus seres queridos tras tragedia en concierto de Rubby Pérez

Univision Famosos
Yailin sufre mordida de un perro en pleno show: así reaccionó
0:50

Yailin sufre mordida de un perro en pleno show: así reaccionó

Univision Famosos
Mami Kim, hermana de Yailin, muestra con el corazón roto la “última foto” con su bebé antes de morir
0:53

Mami Kim, hermana de Yailin, muestra con el corazón roto la “última foto” con su bebé antes de morir

Univision Famosos
Mami Kim, hermana de Yailin, responde a quienes dicen que su bebé murió de “mal de ojo”
0:56

Mami Kim, hermana de Yailin, responde a quienes dicen que su bebé murió de “mal de ojo”

Univision Famosos
Mami Kim, hermana de Yailin La Más Viral, pierde a su bebé: “No encuentro consuelo”
0:44

Mami Kim, hermana de Yailin La Más Viral, pierde a su bebé: “No encuentro consuelo”

Univision Famosos
Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?
1:02

Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Univision Famosos
Yailin La Más Viral volvió a cambiarse el color de ojos: así luce ahora
0:45

Yailin La Más Viral volvió a cambiarse el color de ojos: así luce ahora

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos

¿Le gustó a Yailin el nuevo ‘look’ de Cattleya?

En entrevista para People en Español, publicada hoy viernes, Yailin compartió que la asombró ver a Cattleya con su nuevo aspecto.

Ella contó que se encuentra en Nueva York, donde dará este 8 de marzo un concierto en el United Palace, por lo que desconocía la transformación a su nena.

La intérprete de ‘Narcisista’ estaba en sus ensayos cuando le enviaron las grabaciones y admitió, según el medio, que le pareció increíble cómo su primogénita estaba en la silla tranquila y feliz.

Acerca de si le agradó el ‘makeover’ de ‘Cata’, “confesó que en un principio no le gustó del todo”, pero que al mismo tiempo “no pudo evitar derretirse de ternura”.

Tras el aparente impacto, la ‘influencer’ comenzó a presumir con todos los presentes en el teatro “la belleza y el carisma” de su criatura, que asegura le heredó.

Cattleya ahora luce la melena lacia y tiene flequillo.
Cattleya ahora luce la melena lacia y tiene flequillo.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

¿Qué piensa Anuel AA del cambio a su hija?

Al momento, Anuel AA no ha reaccionado públicamente a la renovada imagen de la menor, por lo que se desconoce si está enterado.

El rapero no vive con Cattleya pues él se encuentra establecido en Miami mientras que ella radica con su madre en su natal República Dominicana.

PUBLICIDAD

Dentro de una semana, la niñita llegará a sus primeros dos años de vida. Yailin tampoco ha dicho si la celebrará en grande, como en 2024.

Relacionados:
Yailín La más viral Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD