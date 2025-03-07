Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, estrena ‘look’ a días de cumplir dos años: su mamá reacciona

Video Yailin suplica a Anuel que “libere” a su hija Cattleya: ¿qué pasa con la niña?

Cattleya, la hija que comparten Yailin La Más Viral y Anuel AA, estrenó ‘look’ a días de su segundo cumpleaños, hecho que sorprendió incluso a su famosa mamá.

Este jueves 6 de marzo, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un clip en el que se puede apreciar a la estilista Emilin Báez alisando el cabello de la pequeña.

En el texto que colocó, ella evidenció que no sabía que eso ocurriría: “Yo nada más me voy del país y ‘Cata’ está en el salón”.

Cattleya en el salón durante su cambio de 'look'. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram



Momentos después, enseñó que su retoño le dijo adiós a sus característicos rizos para lucir una melena lacia y ¡flequillo!

“Enamorada me tiene de ella”, apuntó la artista encima de un video que muestra a su niña jugando al interior de un vehículo.

Así luce Cattleya tras su cambio de imagen. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

¿Le gustó a Yailin el nuevo ‘look’ de Cattleya?

En entrevista para People en Español, publicada hoy viernes, Yailin compartió que la asombró ver a Cattleya con su nuevo aspecto.

Ella contó que se encuentra en Nueva York, donde dará este 8 de marzo un concierto en el United Palace, por lo que desconocía la transformación a su nena.

La intérprete de ‘Narcisista’ estaba en sus ensayos cuando le enviaron las grabaciones y admitió, según el medio, que le pareció increíble cómo su primogénita estaba en la silla tranquila y feliz.

Acerca de si le agradó el ‘makeover’ de ‘Cata’, “confesó que en un principio no le gustó del todo”, pero que al mismo tiempo “no pudo evitar derretirse de ternura”.

Tras el aparente impacto, la ‘influencer’ comenzó a presumir con todos los presentes en el teatro “la belleza y el carisma” de su criatura, que asegura le heredó.

Cattleya ahora luce la melena lacia y tiene flequillo. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

¿Qué piensa Anuel AA del cambio a su hija?

Al momento, Anuel AA no ha reaccionado públicamente a la renovada imagen de la menor, por lo que se desconoce si está enterado.

El rapero no vive con Cattleya pues él se encuentra establecido en Miami mientras que ella radica con su madre en su natal República Dominicana.

