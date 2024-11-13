Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia

El rapero fue arrestado a finales de octubre por incumplir las condiciones de realizar viajes no autorizados en su acuerdo de libertad condicional supervisado.

Elizabeth González.
Los problemas legales continúan para Tekashi 6ix9ine. El martes 12 de noviembre se dio a conocer que tras llegar a un acuerdo judicial con el juez a cargo de su caso, el rapero permanecería en prisión tras declararse culpable de incumplir las condiciones de realizar viajes no autorizados en su acuerdo de libertad condicional supervisada.

De acuerdo con el juez Paul A. Engelmayer, de Manhattan, a Daniel Hernández, nombre real del rapero, se le imputaron cinco cargos: viajar sin permiso a Las Vegas, y Sarasota, Florida, no cumplir dos veces con las pruebas de drogas, mentir a su oficial de libertad condicional y dar positivo por metanfetaminas.

Esta situación llevó al juez a dictar una nueva sentencia para el cantante, quien ahora deberá permanecer 45 días en prisión -de los cuales ya tiene 15- y cumplir un año con 300 horas de trabajo comunitario y luego, un mes de encarcelamiento domiciliario, otra de detención domiciliaria y 30 días más de toque de queda, además de supervisión electrónica.

Sin embargo, se señaló que el rapero podrá viajar de manera doméstica siempre y cuando tenga autorización, después de que cumpla con la nueva sentencia, especificando que tiene prohibido viajar al extranjero.

Antes de conocer su sentencia, Tekashi 6ix9ine fue reprendido por el juez, quien le recordó que a pesar de ser “un rapero famoso y rico” tendría que acatar las normas judiciales.

“Lo siento mucho. No estoy minimizando mis acciones. Asumo toda la responsabilidad. Me decepcioné a mí mismo. Decepcioné a mi familia. Denme una oportunidad para arreglar las cosas”, le respondió él, según se informó en El Gordo y La Flaca.

¿Por qué Tekashi 69 fue arrestado y tiene nueva sentencia?

Tekashi 6ix9ine fue arrestado en Nueva York el pasado 29 de octubre por una “violación de su libertad supervisada”, reportó ABC News.

Esta detención tendría que ver con el proceso legal que llevó en 2018 por los delitos del crimen organizado y conspiración para cometer asesinato. Aquella ocasión también se declaró culpable y fue puesto en un periodo de 5 años de libertad condicional en 2020, explicó TMZ.

Hasta hace unos días, Tekashi 6ix9ine se encontraba recluido en la misma cárcel en la que está preso Sean ‘Diddy’ Combs, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sin embargo, este martes12 de noviembre, el juez Engelmayer solicitó su cambio, ya que consideró “poco saludable” su estancia en esa prisión.

Video 6ix9ine se declaró culpable: los detalles de su regreso a la corte en Nueva York
