Emiten orden de arresto en contra de Yailin y su exestilista por deuda de miles de dólares

Un juez de República Dominicana emitió una orden de arresto en contra de Yailin la Más Viral y Carlos Martínez, quien fuera su estilista, el pasado 24 de junio por incumplimiento de pago desde hace tres años y medio en agravio de Jheybel Viviana Jiménez Briceño y Robert Anderson Rivero Blanco.

El locutor Santiago Matías Alofoke entrevistó al abogado de la parte acusadora, Fernando Méndez, quien reveló que la cantante debe 25 mil 500 dólares a la empresa New Decoración por haberle arreglado el apartamento que Anuel le compró hace más de tres años, cantidad en la que se incluyen los honorarios de los abogados y otros gastos.

"Ellos (Yailin y Carlos Martínez) dan un avance de dinero y quedan con una deuda ascendente a los 900 mil pesos (15 mil 290 dólares) en ese momento", explica el abogado.

"El incumplimiento de que Yailin se ha negado a pagar por una situación ajena a nosotros que tiene con Anuel, porque había ya roto la relación con él, ella se niega a pagar en reiteradas ocasiones".

Fernando Méndez señaló que el estilista está involucrado porque "es a través de él conjuntamente con Yailin que contratan los servicios de la empresa para decoración del apartamento", además de que él también habría firmado algunos papeles que en su momento darán a conocer al juez.

Yailin deberá acudir a los tribunales

De acuerdo con el abogado, a lo largo de tres años y medio intentaron en varias ocasiones llegar a la conciliación fuera de los tribunales, sin embargo, la cante se habría negado, por lo cual solicitaron a la autoridad una orden de arresto para, de esta forma, llevar a Yailin a los tribunales para que ahora tenga que responder de manera penal.