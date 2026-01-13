Yailin la Mas Viral

Yailin sorprende con fotos en las que luce diminuta cintura: le cuestionan si es real

Yailin La Más Viral compartió una serie de fotografías en las que aparece en ropa interior y deja al descubierto su diminuta cintura, la cual fue puesta en duda.

Por:Ashbya Meré
Video Yailin La Más Viral volvió a cambiarse el color de ojos: así luce ahora

Yailin La Más Viral sorprendió con las fotografías que publicó el 12 de enero, en las que aparece con una diminuta cintura que fue puesta en duda.

Algunos usuarios comentaron en la publicación que se había excedido en la edición de la imagen.

A las fotos que compartió en la publicación agregó el mensaje: "Qué difícil es ser yo. La mami de Jaime" y en la sesión fotográfica aparece usando un look Chanel.

Aunque no se sabe si la imagen de Yailin es real, lo que sí es un hecho es que no sorprendería, pues a lo largo de su vida se ha sometido a varias cirugías estéticas para modificar su figura.

Las cirugías estéticas de Yailin

Yailin La Más Viral ganó notoriedad gracias a su noviazgo con Anuel AA, con quien tuvo una hija. Fue durante su noviazgo que los cambios estéticos comenzaron a ser evidentes.

En 2021 se sometió a un aumento de glúteos para conseguir una silueta más curvilínea y también se puso implantes mamarios.

Un año después, se realizó una lipoescultura para definir abdomen y cintura.

A finales de 2024 declaró haber reemplazado sus implantes por unos más pequeños y naturales, debido a que había adelgazado.

En el rostro también se ha hecho a varios 'arreglitos' como rellenos para definir pómulos, nariz, mentón y labios.

En octubre de 2024 sorprendió al cambiarse los ojos de color utilizando la querato‑pigmentación ocular, dejó el marrón y en ese entonces eligió el gris.

Sin embargo, en enero de 2025 apareció con una nueva mirada y desde entonces luce los ojos verdes.

Aunque por el momento no queda claro si la diminuta cintura de sus recientes fotografías es real o si es exceso de edición, lo que sí es un hecho es que Yailin La Más Viral nunca ha negado los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

