Certifican que Yailin La Más Viral fue golpeada estando embarazada

Al saber que Yailin está embarazada, Mey Feliz intentó agarrarle las manos para intentar detener los golpes, pero presuntamente Mami Kim "también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban", se lee en las declaraciones.