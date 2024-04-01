William Levy publica mensaje tras inesperado anuncio de Samadhi Zendejas

Video William Levy rompe el silencio y aclara si en verdad tiene una relación con Samadhi Zendejas

William Levy publicó en redes sociales con una reflexión sobre las diferentes caras que representan para él el uso de las redes sociales.

¿Qué escribió William Levy?

A través de Instagram, el protagonista de telenovelas como ‘Sortilegio’ y ‘La tempestad’ expuso en un breve texto la ilusión que algunos usuarios pueden proyectar de su vida privada en sus publicaciones en muchas ocasiones alejadas de la realidad.

"Las redes sociales han transformado cómo la gente vive, nublando en muchas ocasiones la línea entre lo que sale público y lo que no. Mucha gente proyecta una vida en sus redes sociales que no siempre se alinea con la realidad”, anotó.

William Levy sorprende con mensaje, ¿indirecta? Imagen William Levy/Instagram



En la publicación, que desató dudas sobre si se trataba de una indirecta o un simple pensamiento, Levy puso sobre la mesa la necesidad de mostrar cada detalle de la vida de las personas.

“Esta necesidad de mostrarse online puede opacar la importancia de estar presente en los momentos reales, llevando a la desconexión potencial de las personas digitales y las experiencias auténticas, estén presentes en lo real, no en las redes sociales. Los amo", finalizó.

Samadhi Zendejas anuncia "bebé en camino" y borra mensaje

La publicación la comparte días después de que Samadhi Zendejas causó revuelo en Instagram con un inesperado anuncio de “bebé en camino”.

La actriz, de 29 años, aclaró que detrás de su misterioso mensaje había solo un nuevo proyecto profesional y no un embarazo como se especuló.

“¿Cómo que un bebe? ¡Aguacates, definitivamente no estoy esperando un bebé! Pero en cambio, estoy dando a luz a un proyecto tan emocionante que hará que criar gemelos parezca una siesta en el parque. “¡La emoción es reaL! y la espera terminó”, decía el mensaje que más tarde borró de sus redes sociales.

Samadhi Zendejas dice si está embarazada Imagen Samadhi Zendejas/Instagram



Samadhi Zendejas y William Levy fueron relacionados sentimentalmente durante el tiempo que duró el proyecto de televisión en el que compartieron protagónico y estuvo al aire entre octubre del 2023 y febrero del 2024.

Aunque ninguno de los dos dio una declaración oficial sobre el supuesto romance, la periodista Mandy Fridmann reportó que entre los actores había un vínculo más allá de el de una amistad.