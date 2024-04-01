Samadhi Zendejas

William Levy publica mensaje tras inesperado anuncio de Samadhi Zendejas

Días después de la publicación en la que Samadhi Zendejas anuncio "bebé en camino", el actor sorprende con una reflexión que fue interpretada como una indirecta.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video William Levy rompe el silencio y aclara si en verdad tiene una relación con Samadhi Zendejas

William Levy publicó en redes sociales con una reflexión sobre las diferentes caras que representan para él el uso de las redes sociales.

¿Qué escribió William Levy?

PUBLICIDAD

A través de Instagram, el protagonista de telenovelas como ‘Sortilegio’ y ‘La tempestad’ expuso en un breve texto la ilusión que algunos usuarios pueden proyectar de su vida privada en sus publicaciones en muchas ocasiones alejadas de la realidad.

"Las redes sociales han transformado cómo la gente vive, nublando en muchas ocasiones la línea entre lo que sale público y lo que no. Mucha gente proyecta una vida en sus redes sociales que no siempre se alinea con la realidad”, anotó.

William Levy sorprende con mensaje, ¿indirecta?
William Levy sorprende con mensaje, ¿indirecta?
Imagen William Levy/Instagram

Más sobre Famosos

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso
3 mins

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso

Univision Famosos
Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”
2 mins

Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”

Univision Famosos
Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective
2 mins

Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective

Univision Famosos
Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero
1 mins

Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero

Univision Famosos
Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación
2 mins

Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación

Univision Famosos
Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán
2 mins

Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán

Univision Famosos
¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde
2 mins

¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde

Univision Famosos
Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”
1 mins

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”

Univision Famosos
Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen
2 mins

Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen

Univision Famosos
En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada
2 mins

En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada

Univision Famosos


En la publicación, que desató dudas sobre si se trataba de una indirecta o un simple pensamiento, Levy puso sobre la mesa la necesidad de mostrar cada detalle de la vida de las personas.

“Esta necesidad de mostrarse online puede opacar la importancia de estar presente en los momentos reales, llevando a la desconexión potencial de las personas digitales y las experiencias auténticas, estén presentes en lo real, no en las redes sociales. Los amo", finalizó.

Samadhi Zendejas anuncia "bebé en camino" y borra mensaje

La publicación la comparte días después de que Samadhi Zendejas causó revuelo en Instagram con un inesperado anuncio de “bebé en camino”.

La actriz, de 29 años, aclaró que detrás de su misterioso mensaje había solo un nuevo proyecto profesional y no un embarazo como se especuló.

“¿Cómo que un bebe? ¡Aguacates, definitivamente no estoy esperando un bebé! Pero en cambio, estoy dando a luz a un proyecto tan emocionante que hará que criar gemelos parezca una siesta en el parque. “¡La emoción es reaL! y la espera terminó”, decía el mensaje que más tarde borró de sus redes sociales.

Samadhi Zendejas dice si está embarazada
Samadhi Zendejas dice si está embarazada
Imagen Samadhi Zendejas/Instagram


Samadhi Zendejas y William Levy fueron relacionados sentimentalmente durante el tiempo que duró el proyecto de televisión en el que compartieron protagónico y estuvo al aire entre octubre del 2023 y febrero del 2024.

PUBLICIDAD

Aunque ninguno de los dos dio una declaración oficial sobre el supuesto romance, la periodista Mandy Fridmann reportó que entre los actores había un vínculo más allá de el de una amistad.

"Personas que forman parte del círculo cercano de la actriz mexicana (aseguran) que sí estarían comenzando una relación. Que Samadhi estaría súper enamorada de William, aunque él desde el primer día, le habría dejado claro que no buscaba tener una relación con 'título' de algo", informó.

Relacionados:
Samadhi ZendejasWilliam Levy

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX