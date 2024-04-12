univision famosos

Muere a los 24 años la periodista Wilevis Brito tras cirugía maxilofacial

Los primeros reportes revelan supuestas complicaciones después la intervención a la que sometió Wilevis Brito. Personas cercanas a ella desmintieron que la cirugía se haya realizado por temas estéticos.

La modelo Wilevis Brito, de 24 años, falleció después de someterse a una cirugía maxilofacial. La noticia fue reportada por varios medios, incluyendo Noticias del Mundo de la cadena Antena 3.

Según los informes iniciales, Wilevis Brito, quien también era modelo y ex participante de Miss Venezuela, murió el 8 de abril en Caracas, Venezuela, aparentemente debido a complicaciones postoperatorias.

Aunque surgieron especulaciones sobre una cirugía estética, una de sus compañeras de certamen, quien al parecer prefirió mantener su nombre en anonimato, aclaró que Wilevis se sometió a la operación para corregir un desgaste maxilofacial y tratar un pequeño bulto en el labio. La joven afirmó que la decisión no fue por motivos cosméticos, sino por razones de salud.

"Ella se estaba operado la mandíbula por un desgaste maxilofacial y un pequeño bulto que se le formó a la altura del labio. Para evitar complicaciones futuras, decidió operarse. Pero no por cosmética o belleza, sino por salud. Ella salió bien aparentemente de la operación, después vinieron las complicaciones", declaró la joven de la que no fue revelado el nombre, pero, aseguran, fue compañera de Wilevis Brito durante el certamen de Reina de los Carnavales Turísticos de La Guaira 2023.

Wilevis Brito destacó en certámenes de belleza.
Wilevis Brito destacó en certámenes de belleza.
Imagen Wilevis Brito/Instagram

En la misma reseña, se menciona a una supuesta amiga, compañera en la Fundación Niño Simón La Guaira. Según ella, las complicaciones que afectaron a Wilevis Brito estuvieron relacionadas con su " sistema respiratorio y cardíaco".

“Nadie podría haber imaginado que alguien tan joven, lleno de vida y tan alegre, enfrentaría complicaciones de esta magnitud. Por eso, su partida duele profundamente. Recordaremos a Wil por su trato amable hacia quienes la rodeaban y por su belleza interior, no solo por las coronas que había ganado”, reveló, de acuerdo con la publicación de Antena 3.

En las redes sociales, un usuario que se identifica como “hermano” de la modelo salió en defensa de Wilevis Brito ante los comentarios negativos relacionados con los motivos de la cirugía.

El usuario declaró: “Ella es mi hermana, y no estaba sometiéndose a una cirugía estética. Le estaban drenando un absceso y la pasaron bajo anestesia. Desafortunadamente, nunca despertó y sufrió un paro cardíaco. Enfoquémonos en ofrecer comentarios positivos en lugar de emitir juicios innecesarios” .

¿Quién era Wilevis Brito?

De acuerdo con El Financiero, Wilevis Brito comenzó desde muy pequeña, 8 años, en el mundo del modelaje, donde logró destacar en certámenes como Miss Venezuela en el Mundo 2021.

Además de modelo, Brito se desempeñó como periodista y locutora. En redes sociales, donde registra más de 13 mil seguidores en Instagram, ella se identificó como Reina del Deporte La Guaira 2023.


