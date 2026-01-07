Muertes de famosos Muere integrante de Banda MS: la última publicación de Gerson Leos en sus últimos momentos con vida El tecladista, Gerson Leos, falleció de manera inesperada durante la tarde del 6 de enero. Según testigos, el integrante de Banda MS participaba en un juego de béisbol en un campo local de Mazatlán, Sinaloa, México, cuando “se desplomó”.



Video Muere integrante de la Banda MS mientras jugaba un partido de béisbol: lo que se sabe

Gerson Leos, integrante de Banda MS, murió manera inesperada durante la tarde del 6 de enero, presuntamente, mientras participaba en un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa, México.

Sale a la luz su último mensaje

Luego de que su deceso fuera reportado por la Banda MS en redes sociales, en redes cobró fuerza la que sería su última publicación, mismo que delataría cómo habrían sido sus últimas horas con vida.

“Todos los pescados que hemos sacado ayer los preparamos”, escribió en Instagram el tecladista y bajista de la agrupación tan solo horas antes.

El mensaje de Gerson Leos estuvo acompañado de una fotografía en la que únicamente presumía que estaba a punto de degustar un pescado frito.

El último mensaje de Gerson Leos. Imagen Gerson Leos / Instagram

¿De qué murió el tecladista de Banda MS?

Hasta el momento, la causa de muerte oficial de Gerson Leos no ha sido dada a conocer por las autoridades. Sin embargo, medios mexicanos como El Siglo de Torreón reportaron que el deceso del músico se habría producido en Mazatlán, Sinaloa.

Supuestamente, el integrante de Banda MS se habría encontrado participando en un partido de béisbol cuando “se desplomó frente a sus compañeros de equipo y espectadores”.

“Testigos presenciales informaron que el músico sufrió un infarto fulminante en pleno desarrollo del juego”, explicó el diario.

“A pesar de que se solicitó de inmediato la asistencia de los servicios de emergencia y se intentaron maniobras de reanimación, los paramédicos confirmaron que el artista ya no presentaba signos vitales al momento de recibir la atención médica especializada”, sentenciaron.

Así se reportó su fallecimiento. Imagen Banda MS / Instagram

¿Quién era Gerson Leos?

Gerson Leos era originario de Mazatlán, Sinaloa, y tenía 36 años. Además, era tecladista y bajista del popular grupo de regional mexicano, Banda MS.