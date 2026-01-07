Muertes de famosos

Muere integrante de Banda MS: la última publicación de Gerson Leos en sus últimos momentos con vida

El tecladista, Gerson Leos, falleció de manera inesperada durante la tarde del 6 de enero. Según testigos, el integrante de Banda MS participaba en un juego de béisbol en un campo local de Mazatlán, Sinaloa, México, cuando “se desplomó”.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Muere integrante de la Banda MS mientras jugaba un partido de béisbol: lo que se sabe

Gerson Leos, integrante de Banda MS, murió manera inesperada durante la tarde del 6 de enero, presuntamente, mientras participaba en un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa, México.

Sale a la luz su último mensaje

PUBLICIDAD

Luego de que su deceso fuera reportado por la Banda MS en redes sociales, en redes cobró fuerza la que sería su última publicación, mismo que delataría cómo habrían sido sus últimas horas con vida.

“Todos los pescados que hemos sacado ayer los preparamos”, escribió en Instagram el tecladista y bajista de la agrupación tan solo horas antes.

Más sobre Muertes de famosos

Muere integrante de la Banda MS mientras jugaba un partido de béisbol: lo que se sabe
0:56

Muere integrante de la Banda MS mientras jugaba un partido de béisbol: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere integrante de Banda MS: revelan presunta causa de su fallecimiento
1 mins

Muere integrante de Banda MS: revelan presunta causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Actriz de ‘Scary Movie’ es encontrada sin vida en su casa: “Hubo un trauma en su cuerpo”
2 mins

Actriz de ‘Scary Movie’ es encontrada sin vida en su casa: “Hubo un trauma en su cuerpo”

Univision Famosos
¿Murió el comediante Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’?: lo que se sabe
1 mins

¿Murió el comediante Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’?: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere actor de ‘The Wolf of Wall Street’ tras ser diagnosticado con un cáncer poco común
2 mins

Muere actor de ‘The Wolf of Wall Street’ tras ser diagnosticado con un cáncer poco común

Univision Famosos
Muerte de hija de Tommy Lee Jones: supuesto testigo del hotel hace fuerte revelación sobre sustancias
2 mins

Muerte de hija de Tommy Lee Jones: supuesto testigo del hotel hace fuerte revelación sobre sustancias

Univision Famosos
Tommy Lee Jones rompe el silencio tras muerte de su hija y de ser hallada en un hotel
2 mins

Tommy Lee Jones rompe el silencio tras muerte de su hija y de ser hallada en un hotel

Univision Famosos
Revelan posible causa de muerte de hija de Tommy Lee Jones: llamada al 911 daría pista
1:00

Revelan posible causa de muerte de hija de Tommy Lee Jones: llamada al 911 daría pista

Univision Famosos
Muere querido presentador del show 'Lo sé todo': esto se sabe sobre su fallecimiento
0:57

Muere querido presentador del show 'Lo sé todo': esto se sabe sobre su fallecimiento

Univision Famosos
“Escalofriantes” detalles de la misteriosa muerte de hija de Tommy Lee Jones: la hallan en hotel
0:59

“Escalofriantes” detalles de la misteriosa muerte de hija de Tommy Lee Jones: la hallan en hotel

Univision Famosos

El mensaje de Gerson Leos estuvo acompañado de una fotografía en la que únicamente presumía que estaba a punto de degustar un pescado frito.

El último mensaje de Gerson Leos.
El último mensaje de Gerson Leos.
Imagen Gerson Leos / Instagram

¿De qué murió el tecladista de Banda MS?

Hasta el momento, la causa de muerte oficial de Gerson Leos no ha sido dada a conocer por las autoridades. Sin embargo, medios mexicanos como El Siglo de Torreón reportaron que el deceso del músico se habría producido en Mazatlán, Sinaloa.

Supuestamente, el integrante de Banda MS se habría encontrado participando en un partido de béisbol cuando “se desplomó frente a sus compañeros de equipo y espectadores”.

“Testigos presenciales informaron que el músico sufrió un infarto fulminante en pleno desarrollo del juego”, explicó el diario.

“A pesar de que se solicitó de inmediato la asistencia de los servicios de emergencia y se intentaron maniobras de reanimación, los paramédicos confirmaron que el artista ya no presentaba signos vitales al momento de recibir la atención médica especializada”, sentenciaron.

Así se reportó su fallecimiento.
Así se reportó su fallecimiento.
Imagen Banda MS / Instagram

¿Quién era Gerson Leos?

Gerson Leos era originario de Mazatlán, Sinaloa, y tenía 36 años. Además, era tecladista y bajista del popular grupo de regional mexicano, Banda MS.

El músico estaba casado con la mezzosoprano, Sarah Holcombe de Leos, y era padre de tres niños: Jorge Alberto, Rebeca y Daniel.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Tráiler: Toros Neza
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX