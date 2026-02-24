Muertes de famosos

Muere hija de actor Martin Short a los 42 años: así fue hallada sin vida

Katherine Short fue hallada sin vida este lunes, reporta TMZ. Ella era hija adoptiva del actor Martin Short.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Video Tommy Lee Jones es captado por primera vez tras la misteriosa muerte de su hija: luce “afectado” 

Katherine Short, hija del actor y comediante Martin Short, murió a los 42 años. La mujer de 42 años fue hallada sin vida este lunes 23 de febrero, informa TMZ.

¿De qué murió la hija de Martin Short?

PUBLICIDAD

La hija adoptiva de Short y Nancy Dolman fue encontrada muerta por el Departamento de Policía de Los Ángeles y el departamento de bomberos en su casa de Hollywood Hills "poco después de las 6:40 pm, hora del Pacífico".

Falleció a causa de una herida de bala autoinflingida, dijeron fuentes policiales al medio de entretenimiento.

¿Quién era Katherine Short?

La hija del famoso actor canadiense se desempeñó como trabajadora social en Los Ángeles. Trabajó en Bring Change to Mind, organización cofundada por Glenn Close que está dedicada a eliminar la discriminación en torno a las enfermedades mentales.

