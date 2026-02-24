Muertes de famosos Muere hija de actor Martin Short a los 42 años: así fue hallada sin vida Katherine Short fue hallada sin vida este lunes, reporta TMZ. Ella era hija adoptiva del actor Martin Short.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Katherine Short, hija del actor y comediante Martin Short, murió a los 42 años. La mujer de 42 años fue hallada sin vida este lunes 23 de febrero, informa TMZ.

¿De qué murió la hija de Martin Short?

La hija adoptiva de Short y Nancy Dolman fue encontrada muerta por el Departamento de Policía de Los Ángeles y el departamento de bomberos en su casa de Hollywood Hills "poco después de las 6:40 pm, hora del Pacífico".

Falleció a causa de una herida de bala autoinflingida, dijeron fuentes policiales al medio de entretenimiento.

¿Quién era Katherine Short?