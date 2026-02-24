Hilary Duff Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’: su familia revela su causa de muerte La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado. El actor Robert Carradine, de 71 años, luchó por más de veinte años contra una enfermedad mental.



Robert Carradine murió a los 71 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado donde también se reveló la causa de su fallecimiento. El actor de ‘Lizzie McGuire’ y ‘Revenge of the Nerds’, se quitó la vida luego de luchar por más de veinte años contra una enfermedad mental crónica.

“Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban”, expresaron a Deadline.

“Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”, agregaron.

“En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión”, sentenciaron.

Keith Carradine, hermano mayor del fallecido actor, declaró al mismo medio que deseaban que la gente supiera su causa de fallecimiento pues el trastorno bipolar que padeció “lo afectó muchísimo”.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse”, dijo. “Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”, concluyó.

Hilary Duff despide a su papá

Tras darse a conocer el repentino fallecimiento de Robert Carradine, Hilary Duff se despidió del actor, quien desde 2001 hasta 2004 interpretó a su padre en la serie de Disney Channel, ‘Lizzie McGuire’.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”, expresó la madrugada del 24 de febrero.

¿Quién era Robert Carradine?

Robert Carradie nació el 24 de marzo de 1954 en Hollywood, California. El actor formaba parte de una importante dinastía de actores. Era el hijo menor del legendario John Carradine y hermano de los actores David y Keith Carradine, así como del ingeniero de sonido de Disney, Christopher Carradine.

Su debut en el cine sucedió en 1972 junto a John Wayne en ‘ The Cowboys’. Sin embargo, su ascenso a la fama sucedió en 1984 tras interpretar a ‘Lewis Skolnick’ en ‘Revenge of the Nerds’.

Años después se sumó al elenco de la serie de Disney Channel, ‘Lizzie McGuire’, donde dio vida a ‘Sam McGuire’, el papá de Hilary Duff.