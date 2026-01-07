Muertes de famosos Muere integrante de Banda MS: revelan presunta causa de su fallecimiento La famosa agrupación dio a conocer por medio de redes sociales el deceso de su tecladista, Gerson Leos. Medios de comunicación mexicanos han reportado qué le habría sucedido.



Banda MS dio a conocer que se encuentra de luto debido a la muerte de uno de sus integrantes, el tecladista y bajista Gerson Leos.

Fue por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales que la famosa agrupación compartió la lamentable noticia.

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron”, escribieron.

“Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino”, agregaron.

Banda MS dio a conocer la muerte de Gerson Leos. Imagen Banda MS/Instagram

¿De qué murió el integrante de Banda MS?

Si bien, Banda MS no ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Gerson Leos, medios han reportado lo que le habría sucedido.

De acuerdo con El Siglo de Torreón, el pianista se encontraba participando en un juego de béisbol en un campo local de Mazatlán, Sinaloa, México.

De manera “repentina”, señala el diario, él “se desplomó frente a sus compañeros de equipo y espectadores” del partido.

“Testigos presenciales informaron que el músico sufrió un infarto fulminante en pleno desarrollo del juego”, explican al respecto.

“A pesar de que se solicitó de inmediato la asistencia de los servicios de emergencia y se intentaron maniobras de reanimación, los paramédicos confirmaron que el artista ya no presentaba signos vitales al momento de recibir la atención médica especializada”, añaden.