Hilary Duff Hilary Duff reacciona a muerte de Robert Carradine, su papá en 'Lizzie McGuire': "Mi corazón sufre" Robert Carradine se quitó la vida, según informó su familia. Hilary Duff reaccionó a la noticia y lamentó el sufrimiento del actor, a quien dijo le guarda cariño tras haber sido su padre en la serie 'Lizzie McGuire'.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Muere Eric Dane: esto le preocupaba de la enfermedad que padecía

Hilary Duff lamentó la muerte de Robert Carradine, quien dio vida a su padre durante tres años en la exitosa serie 'Lizzie McGuire' (2001-2004). El actor se quitó la vida el 23 de febrero, tenía 71 años.

De acuerdo con un comunicado emitido por su familia, el cual fue publicado por Deadline, explican que Carradine se suicidó tras casi dos décadas de lucha contra el trastorno bipolar.

PUBLICIDAD

Hilary Duff se despide de su 'papá'

Hilary Duff, quien protagonizó la serie y la película, lamentó la muerte de Robert Carradine, quien dio vida a su padre, Sam McGuire.

La actriz y cantante confesó que le guardaba cariño: "Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla", se lee al inicio del mensaje publicado en Instagram.

"Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", finalizó en la publicación a la que agregó un par de fotografías en las que aparece junto al actor y al elenco que conformaba la familia McGuire en la exitosa serie.

Hilary Duff externa sus condolencias a la familia de Robert Carradine. Imagen Hilary Duff/Instagram

La muerte de Robert Carradine

El 23 de febrero la familia de Robert Carradine envió un comunicado al portal Deadline para anunciar la muerte el actor.

"Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban", expresaron.

"Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales", señalaron.

PUBLICIDAD

"En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión", finalizaron.