Robert Carradine Hija de Robert Carradine rompe el silencio tras la inesperada muerte del actor Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’ y ‘Revenge of the Nerds’, se quitó la vida a los 71 años. Tras su fallecimiento, su hija Ever Carradine rompió el silencio en redes sociales.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.



Video ¿De qué murió Robert Carradine, querido actor de ‘Lizzie McGuire’? Su familia está “desconsolada”

Ever Carradine, hija de Robert Carradine, rompió el silencio tras la inesperada muerte del actor de ‘Lizzie McGuire’ y ‘Revenge of the Nerds’ a los 71 años.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de ‘Good Doctor’ se refirió a su padre como un hombre “dulce y divertido” al que nunca quiso decepcionar.

“Mi padre murió hoy. Mi dulce y divertido padre, que solo tiene 20 años más que yo, que nunca perdió la oportunidad de llevarme al aeropuerto o decirme cuánto amaba mi aderezo casero para ensalada, se ha ido”, declaró la madrugada del 24 de febrero.

“Si conocieras a mi padre, sabes que es el tipo que siempre está ahí. ¿Invitarlo a cenar? Él está dentro. Partido de la Pequeña Liga de niños en Simi Valley, solo dile a qué hora. Vuelo de ojos rojos y necesitas que te lleven a casa desde el aeropuerto, solo envíale un mensaje de texto con tu número… después de conseguir crecer en los 70 y 80 con un padre soltero en Laurel Canyon, no es exactamente la receta para una infancia, pero de alguna manera la mía lo fue”, agregó.

Así despidió la actriz Ever Carradine a su papá. Imagen Ever Carradine / Instagram



De acuerdo con Ever Carradine, Robert le brindó una infancia estable a pesar de que, entre ellos, solo había 20 años de diferencia.

“Veinte años de diferencia de edad realmente no es tanto, y aunque nunca pensé en él como un hermano, siempre pensé en él como mi compañero. Estábamos juntos en esto. Nunca quise decepcionarlo, y quería que confiara en que yo le cubría las espaldas de la misma manera que él tenía las mías. Aprendí mucho de mi padre…” insistió.

“Mi padre era un amante, no un luchador. Él era todo corazón, y en un mundo tan lleno de conflicto y división, creo que todos podemos sacar una página de su libro hoy, abrir nuestros corazones y sentir y compartir el amor. Tengo mil historias y estoy siendo inundada de recuerdos, así que si me ves, por favor pregúntame sobre mi padre, Bobby Carradine, quien me hizo quien soy. Descansa tranquilo, papá. Te amo más”, sentenció.

La muerte de Robert Carradine

Robert Carradine murió a los 71 años el 23 de febrero. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado donde también se reveló la causa de su fallecimiento.

El actor de ‘Lizzie McGuire0' y ‘Revenge of the Nerds’, se quitó la vida luego de luchar por más de veinte años contra el trastorno bipolar.

De acuerdo con el comunicado emitido por la familia Carradine, el objetivo de informar sobre la causa de muerte del actor es aumentar la conciencia social sobre las enfermedades mentales.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse”, dijo Keith Carradine, hermano del actor.