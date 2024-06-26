Imelda Tuñón

Viuda de Julián Figueroa admite que “está conociendo” a empresario con quien se besó

Imelda Garza-Tuñón admitió que, entre ella y el empresario Francisco Fernández "no hay nada formal todavía", pero dejó entrever que estaría abierta a comenzar una relación con el hombre con el que fue captada besándose.

Por:Elizabeth González

Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, rompió el silencio sobre el video en el que aparece besándose con el empresario Francisco Fernández el pasado 20 de junio.

La actriz de 27 años insistió en que, a pesar de los rumores que circulan sobre su cercanía con el empresario Francisco Fernández Tovar, ella se encuentra soltera. Sin embargo, dejó entrever que estaría abierta a comenzar una relación con él.

“No, no tengo novio. (Francisco) es un muchacho al que estoy conociendo, pero no tengo novio todavía, no hay nada formal todavía”, explicó en Venga la Alegría, en su emisión del 26 de junio.

Así reaccionó a las imágenes donde aparece besando a empresario

Sobre las imágenes en las que aparece besándose con el empresario Francisco Fernández Tovar, Imelda Garza-Tuñón comentó: “Sí, pero no, nada qué ver, yo apenas estoy conociendo a este chavo".

"Me cae muy bien, es una persona muy seria y es todo, no hay más... no hay más”, puntualizó.

Con una negativa a dar más detalles sobre su vida personal, la nuera de Maribel Guardia finalmente se refirió al trabajo que Marco Chacón, esposo de su suegra, ha hecho con respecto al tema de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 a los 26 años.

“Es muy desgastante, la verdad es que yo no podría, yo no tengo cabeza para esos temas, y sí le agradezco mucho que tome las riendas en esos asuntos, porque yo no sé”, sentenció sin ahondar en el tema.

Tras la muerte de Julián Figueroa, Imelda Garza-Tuñón quedó bajo el cuidado y protección de Maribel Guardia, quien hace poco declaró que está consciente de que la madre de su nieto tiene que rehacer su vida al lado de otro hombre, aunque no es algo que le "encante".

“Seguramente que la verán con varios (galanes) porque es una mujer soltera (...) (Será) difícil para mí, claro, pero entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, que está joven, que es bella y la vida continúa”, dijo a Ventaneando el 25 de junio.

