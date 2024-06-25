Viuda de Julián Figueroa es captada “besándose” con empresario que afirma sólo es un “amigo”
Imelda Garza-Tuñón habría sido fotografiada en una actitud más que afectuosa con Francisco Fernández, con quien ella aseguró únicamente sostener una amistad.
Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, fue captada recientemente junto al empresario Francisco Fernández Tovar.
De acuerdo con el reporte del programa ‘Ventaneando’, la cantante “tomó de la mano” al también político mientras disfrutaban de la puesta en escena ‘Aventurera’.
Al ser cuestionada por el vínculo que ambos sostienen, ella afirmó que “es un amigo” y evitó ahondar en más detalles.
“No, no estoy negada al amor, pero ahorita no”, indicó en entrevista con el medio, transmitida el pasado viernes 21 de junio.
¿Viuda de Julián Figueroa sí tiene nueva pareja?
Pese a su negativa de mantener más que una amistad con Francisco Fernández Tovar, Imelda Garza-Tuñón fue fotografiada en una actitud presuntamente más afectuosa con él.
Este 25 de junio, TVNotas reportó que durante el ya citado musical pudieron ver que el dúo, “con el transcurso de la noche, la media luz y que la gente estaba pendiente de la obra, iniciaron las caricias, el coqueteo y uno que otro mimo”.
En su publicación, señalaron que aunque ellos sólo “se dejaron ver de la mano ante todos los demás”, su reportero logró “captarlos besándose”.
#Edición1427 ✍️📱👌 https://t.co/bNpUDJc1MG— @TVNotasmx (@TVNotasmx) June 25, 2024
El amor no tiene receta: Traemos el final, que es diferente ¡pero feliz! | Yolanda Andrade, ¡al fin encontró su cura! | Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, muy romántica con un empresario: Te mostramos FOTOS | ¡Yuri desenmascarada!… pic.twitter.com/M3j2zTV027
Para comprobar su información, la revista compartió una imagen en la que aparentemente salen Imelda y Francisco uniendo sus labios. Cabe puntualizar que dicha instantánea está borrosa.
Hasta el momento, ella no ha reaccionado públicamente a estos señalamientos que involucran su privacidad sentimental.