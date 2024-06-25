Viuda de Julián Figueroa es captada “besándose” con empresario que afirma sólo es un “amigo”

Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, fue captada recientemente junto al empresario Francisco Fernández Tovar.

De acuerdo con el reporte del programa ‘Ventaneando’, la cantante “tomó de la mano” al también político mientras disfrutaban de la puesta en escena ‘Aventurera’.

Al ser cuestionada por el vínculo que ambos sostienen, ella afirmó que “es un amigo” y evitó ahondar en más detalles.

“No, no estoy negada al amor, pero ahorita no”, indicó en entrevista con el medio, transmitida el pasado viernes 21 de junio.

Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, compartió en Instagram esta fotografía en la que aparece con Francisco Fernández Tovar, su "amigo". Imagen Imelda Garza-Tuñón/Instagram

¿Viuda de Julián Figueroa sí tiene nueva pareja?

Pese a su negativa de mantener más que una amistad con Francisco Fernández Tovar, Imelda Garza-Tuñón fue fotografiada en una actitud presuntamente más afectuosa con él.

Este 25 de junio, TVNotas reportó que durante el ya citado musical pudieron ver que el dúo, “con el transcurso de la noche, la media luz y que la gente estaba pendiente de la obra, iniciaron las caricias, el coqueteo y uno que otro mimo”.

En su publicación, señalaron que aunque ellos sólo “se dejaron ver de la mano ante todos los demás”, su reportero logró “captarlos besándose”.

Para comprobar su información, la revista compartió una imagen en la que aparentemente salen Imelda y Francisco uniendo sus labios. Cabe puntualizar que dicha instantánea está borrosa.