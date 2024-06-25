Maribel Guardia reacciona ante posible romance de su nuera: “No es que me encante”

Maribel Guardia compartió su sentir ante la posibilidad de que su nuera, Imelda Garza-Tuñón, esté estrenando romance.

PUBLICIDAD

La joven cantante quedó viuda luego de la muerte de Julián Figueroa, en abril del año pasado, pero ella y la veterana actriz siguen muy unidas, criando juntas al pequeño José Julián.

La semana pasada, Imelda asistió en compañía del empresario Francisco Fernández Tovar al estreno de la puesta en escena ‘Aventurera’, en un recinto de la Ciudad de México.

Al ser cuestionada sobre su vínculo con el también empresario, ella aseveró en entrevista con ‘Ventaneando’: “Es un amigo”.

Sin embargo, este 25 de junio, TVNotas difundió una fotografía en la que, alegan, ellos aparecen “besándose”, esto mientras disfrutaban de la mencionada obra.

¡Tremendos B3SOS! 😱#FOTOS Captamos a la viuda de Julián Figueroa con un misterioso galán, ¿estrena romance?

tiene menú contextual. 👇https://t.co/KyvL3oshPD — @TVNotasmx (@TVNotasmx) June 25, 2024

¿Qué piensa Maribel Guardia ante la posibilidad de que su nuera tenga pareja?

Luego de ser informada sobre la aparición pública de Imelda Tuñón-Garza con Francisco Fernández Tovar, Maribel Guardia externó su pensar.

“Seguramente que la verán con varios (galanes) porque es una mujer soltera”, declaró a la cámara del citado ‘show’ televisivo.

La estrella de telenovelas como ‘Corona de Lágrimas’, que puedes ver aquí en ViX, reconoció que esa situación no le fascina.

“Digo, no es que a mí me encante, pero entiendo que es libre, muy guapa, joven, pues tiene que hacer su vida y continuar”, indicó.

Maribel Guardia tiene un anhelo para Imelda Garza que involucra a su nieto

Consciente de que “algún día aparecerá” el individuo con el que Imelda Garza-Tuñón empezará una relación, la intérprete de ‘Tú y yo’ se sinceró.

“(Será) difícil para mí, claro, pero entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, que está joven, que es bella y la vida continúa”, dijo.

PUBLICIDAD

“Lo que le pido a Dios es que le depare un buen hombre porque él le va a tocar a mi nieto igual”, confesó al respecto.

Guardia afirmó que cada vez que le reza a la Virgen de Guadalupe, “por la primer persona” que implora es Imelda.

“Pidiéndole a Dios que la cuide, que la proteja, que si algún día le pone un hombre, que sea uno bueno porque como a ella le vaya de bien, le va a ir también a mi nieto”, sentenció.