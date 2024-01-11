Viuda del cantante Diego Gallardo que murió por bala pérdida rompe el silencio: "Moriste como un héroe"

Video Diego Gallardo murió por una bala perdida: el cantante se dirigía a recoger a su hijo

Camille Gamarra, la ahora viuda de Diego Gallardo, rompió el silencio con un desgarrador mensaje tras la repentina muerte del cantante de 31 años.

Según el portal ecuatoriano Extra, el artista perdió la vida en Guayaquil "víctima colateral de los disturbios que conmocionaron al país el pasado martes 9 de enero".

El cantante, conocido como 'Aire del Golfo', " fue impactado por una bala perdida cuando circulaba en su vehículo por Los Ceibos, mientras iba a retirar a su hijo al colegio".

La tarde del pasado martes, un grupo armado y encapuchado irrumpió por la fuerza en cinco hospitales de la ciudad y en el canal TC Televisión, donde causaron daños y tomaron rehenes, desatando una ola de violencia.

Esposa de Diego Gallardo se pronuncia tras muerte del cantante

Según el medio Primicias, en cuanto se suscitaron los hechos violentos en Guayaquil, Diego Gallardo tomó la decisión de dirigirse a la escuela de su hijo para "protegerlo", pero aparentemente una bala perdida lo alcanzó en medio de los enfrentamientos del grupo delictivo que tomó el canal TC Televisión.

"Tú y yo estamos en contra de hacer esto, pero ¿cómo hago para que me escuches?", escribió su ahora viuda Camille Gamarra en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram la tarde de este miércoles 10 de enero, un día después de la tragedia.

" Eras mi final feliz, mi mejor amigo, el que siempre estaba ahí cuando el mundo se derrumbaba y ahora ¿dónde estás?", se cuestionó junto a una foto en la que aparece en familia con él.

"Mi compañero de arte, ¿quiénes se podían entender más que nosotros? ¿Quién nos apoyaba en nuestro arte más que nosotros? ¿Quién creía en el otro más que nosotros? Eras mi equipo. Mi todo", dijo la mujer, dedicada a las artes plásticas.

Camille Gamarra, la ahora viuda de Diego Gallardo, publicó este mensaje en el que se hace desgarradores cuestionamientos tras la repentina muerte del cantante. Imagen Camille Gamarra/Instagram



" Este iba a ser nuestro año, teníamos tantos proyectos, metas y sueños. Contábamos los días para que empiece el 2024 y ahora solo deseo con todas mis fuerzas que este año no hubiera llegado nunca", lamentó tras la desgracia por la que atraviesa.

" Moriste como un héroe, yendo a proteger a nuestro hijo. Ese amor tan grande sin medidas es lo que nos queda de consuelo. Mis hijos no pudieron tener mejor padre que tú".

"Si vieras todo lo que has dejado sembrado en la música y la cultura, tal vez te vieras con los mismos ojos de orgullo con los que siempre te vi cada vez que estabas trepado en una escenario. Siempre serás mi admiración", le prometió.

Diego Gallardo deja huérfanos de padre a dos hijos. Imagen Camille Gamarra/Instagram



" Espero haberte podido devolver todo el amor y felicidad que me diste mi 'Diegi', hubo un antes y después en mi vida y en la Camille que soy desde que te conocí", confesó la esposa del también ingeniero civil.

" Gracias por amarme sin juzgarme y por enseñarme lo que es un amor libre e infinito. Siempre de pie para nuestros hijos y ahora tu legado. Agradezco a Dios por permitirme tenerte en mis brazos todos estos años y ahora solo rezo que estés en los de él. Te voy a extrañar y contaré los días hasta volvernos a ver", finalizó.

Fueron las primeras palabras que la esposa del fallecido cantante emitió luego de la tragedia.

Diego Gallardo saltó a la fama en 2019 cuando lanzó su primer disco, 'Dejar zumbar', del que se destacó el sencillo 'Mujer Pitahaya'. Catalogaba su música como 'Tripipop'.