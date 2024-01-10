Cantante Diego Gallardo muere por una bala perdida: se dirigía a recoger a su hijo

Video Diego Gallardo murió por una bala perdida: el cantante se dirigía a recoger a su hijo

El cantante Diego Gallardo murió víctima de una bala perdida la tarde de este 9 de enero, durante la ola de violencia en Guayaquil, Ecuador, que inició cuando un grupo armado y encapuchado irrumpió por la fuerza en cinco hospitales y en el canal TC Televisión, donde causaron daños y tomaron rehenes.

De acuerdo con periodistas locales, el cantante conocido como ‘Aire del Golfo’ perdió la vida al ser impactado por una bala mientras se encontraba en su automóvil y se dirigía a la escuela de su hijo para recogerlo.

La noticia fue confirmada por Miguel Ángel Loor, esposo de una de las primas del cantante y presidente de la Liga Profesional de Futbol de Ecuador.

“ Falleció por una bala perdida Dieguito Gallardo. Estaba yendo a recoger a su hijo al colegio. Un joven de primera, músico, padre, esposo, hijo, hermano, nieto, todo de primera. Primo de mi esposa, mi primo. Qué desgracia. Una familia destruida”, señaló en su cuenta de X este martes.

De acuerdo con el medio Primicias, al estallar los disturbios en Guayaquil, Ecuador, el cantante se dirigió a la escuela de su hijo para protegerlo y fue ahí cuando se encontró en medio de los enfrentamientos del grupo delictivo que tomó el canal TC Televisión.

Diego Gallardo, quien se encontraba en su vehículo, recibió la bala perdida y cayó abatido.

Familiares externaron en redes sociales el fuerte golpe que sufren por el fallecimiento del intérprete.

Vivianna, prima del cantante, lamentó que Diego Gallardo murió por el grupo armado que provocó disturbios en Ecuador.

“Acaba de fallecer mi primo Diego Gallardo por estos hijos de p*ta!!!! Estamos en shock. No lo podemos creer. Qué dolor. No es justo”, comentó en X.

Cantante ecuatoriano muere por bala perdida en Ecuador Imagen Instagram Aire del Golfo

¿Quién era Diego Gallardo?

Diego Gallardo fue un cantante ecuatoriano que saltó a la fama en 2019, año en que debutó con su primer álbum ‘Dejar zumbar’, del que se desprende el sencillo ‘Mujer Pitahaya’.

Poco a poco se fue abriendo paso en la música de su país natal, donde catalogaba su género musical como ‘Tripipop’.

“Yo no me dedico a un solo género, tengo reggae, blues, más rockeras, más acústicas. Pero siempre estoy apostando por conseguir un sonido propio”, reveló Diego Gallardo en La Revista hace 7 años.