Christian Nodal

Director del nuevo video de Nodal revela quién eligió a la modelo comparada con Cazzu y Ángela

El nuevo video de Christian Nodal, 'Un vals', se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, luego de que usuarios señalaran el aparente y notable parecido de la modelo Dagna Mata con Ángela Aguilar y Cazzu, esposa y expareja del cantante. Ahora es el director del proyecto, Juan Antonio Barbazán Medina, quien sale a aclarar la controvertida situación.

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Por:Univision
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Video Modelo que aparece en video de Nodal ¿en verdad se parece a Cazzu o a Ángela Aguilar?

El más reciente videoclip de Christian Nodal, titulado 'Un vals', no tardó en encender la conversación en redes sociales.

Tan solo horas después de haberse estrenado el pasado jueves 9 de abril, el video se volvió tendencia debido a que algunos consideran que existe un aparente y notable parecido de la modelo Dagna Mata con Ángela Aguilar y Cazzu, actual esposa y expareja del cantante.

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Habla director del nuevo video de Nodal

La aparente similitud física de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu desató todo tipo de teorías entre los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre una posible intención detrás del casting.

Hay quienes alegan que fue supuestamente para provocar reacciones y otros dicen que habría sido para generar mayor promoción de la canción.

Ante la ola de comentarios, el director del videoclip, Juan Antonio Barbazán Medina, decidió aclarar la situación y aseguró que la elección de la modelo fue completamente suya y que, en su momento, no advirtió dicho parecido.

"Y en el caso de la elección del casting, que es de lo que tanto se está hablando en estos días. El casting fue seleccionado por parte nuestra, de la productora", dijo en declaraciones publicadas por Televisa Espectáculos este sábado 11 de abril.

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"Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España, que tampoco es tan fácil conseguir; y simplemente nos pasaron el perfil de Dagna, nos encajó y por eso la elegimos, en este caso la elección fue mía por parte de dirección", admitió.

El video fue grabado entre Guadalajara y España y forma parte de una serie de trabajos realizados por el mismo director.

Barbazán subrayó que Nodal no participó en decisiones creativas ni de contratación de la modelo: "En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo", recalcó.

"Y en este caso Christian no la vio y lo que se está comentando ahora de su parecido con Cazzu es algo que se nos pasó a nosotros", reconoció.

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" Fue un decisión mía y del otro director y no se lo pasamos a Christian, porque tampoco consideramos que era tan relevante", confesó, dando a entender que el sonorense no habría estado enterado sobre la elección de Dagna Mata.

Juan Antonio Barbazán Medina, director del video 'Un vals' de Nodal, reveló quién eligió a la modelo que ahí aparece cuyos rasgos físicos han dado de qué hablar.
Juan Antonio Barbazán Medina, director del video 'Un vals' de Nodal, reveló quién eligió a la modelo que ahí aparece cuyos rasgos físicos han dado de qué hablar.
Imagen Televisa Espectáculos/Instagram


Finalmente, el director se dijo sorprendido por la viralidad del tema y consideró excesiva la controversia, señalando que la imagen forma parte únicamente de la ficción del videoclip.

"Estoy totalmente de acuerdo, me parece totalmente exagerado, desde el principio cuando empezó a salir estas noticias y tal, nos lo tomamos como una anécdota sin más porque ya es lo que os comentaba aquí en España: eso no sucede", dijo desde aquel país.

"Cuando un artista saca a alguien en un videoclip que se pueda parecer a otra persona lo pueden comentar en los comentarios de la publicación y ya está", aseguró.

La reacción de Nodal

Horas antes de que el director hablara ante algunos medios mexicanos, Nodal pareció deslindarse de la polémica y de la elección de la controvertida modelo con un mensaje en Instagram.

" No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso…", se lee.

Esta fue la reacción de Nodal tras la polémica por la modelo que aparece en su nuevo video 'Un vals'.
Esta fue la reacción de Nodal tras la polémica por la modelo que aparece en su nuevo video 'Un vals'.
Imagen Christian Nodal/Instagram


El cantante, quien días previos había estado emocionado alertando a sus fans sobre el estreno del clip musical, agregó: "Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes", finalizó en su breve comunicado.

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