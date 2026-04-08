Christian Nodal ¿Nodal hace promesa a Ángela Aguilar en nueva canción?: “Voy a darte el mundo cuando quieras libertad” El cantante dio a conocer un fragmento de su nueva canción ‘Un Vals’. El tema, de corte romántico, reflejaría su vida en pareja con Ángela Aguilar, con quien está por celebrar su segundo aniversario de bodas.



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Christian Nodal estaría haciéndole una promesa a Ángela Aguilar en su nueva canción ‘Un Vals’.

Este miércoles 8 de abril, el cantante dio a conocer un fragmento del tema, de corte romántico, que está por estrenar, el cual reflejaría detalles de su vida en pareja y algunos de sus sentimientos hacia la intérprete, con quien está por celebrar su segundo aniversario de bodas el próximo mayo.

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“MAÑANA ESTAMOS DE ESTRENO CON ‘UN VALS’”, escribió el sonorense en mayúsculas junto a emojis de corazones, lluvia y un anillo.

'Un Vals' estaría inspirada en su matrimonio con Ángela Aguilar. Imagen Nodal / Instagram



“Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”, agregó.

La publicación de Christian Nodal estuvo acompañada de una fotografía junto a Ángela Aguilar en la que ambos aparecen en medio del campo.

Aunque el intérprete, de 27 años, no dio más pistas sobre su nueva canción, su publicación dejaría entrever que ‘Un Vals’ estaría inspirado en su esposa y en su matrimonio.

Una promesa de amor

De acuerdo con el fragmento de 43 segundos que compartió Christian Nodal en sus redes sociales, ‘Un Vals’ es un tema de corte romántico y sugeriría una promesa de amor con fragmentos como: “Voy a darte el mundo cuando quieras libertad” o “Así quieras perderte voy contigo hasta el final”.

Estas frases hacen eco con su publicación, ya que en la fotografía que compartió el artista, tanto él como su esposa lucen aparentemente mojados por la lluvia mirando hacia el horizonte.

¿Qué dice la letra de ‘Un Vals’?

“Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa

y voy a darte el mundo cuando quieras libertad.

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas,

así quieras perderte, voy contigo hasta el final.