Muertes de famosos

Mueren integrantes de telenovela en que actúa Ely Gutiérrez durante rodaje: ella reacciona

Un grave hecho de violencia sacudió a 'Sin senos sí hay paraíso' y que hoy tiene de luto al elenco y miembros detrás de cámaras: un hombre irrumpió en el rodaje y atacó con un arma blanca a varias personas que participaban en la producción.

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Por:Univision
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La tarde del 18 de abril estuvo marcada por un episodio de violencia que generó pánico entre decenas de personas que se encontraban participando en las grabaciones de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso', según confirmó el portal de la revista colombiana Semana.

Atacan y mueren integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’

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De acuerdo con Semana, los hechos se registraron en la localidad de Santa Fe, en el área del Parque Nacional Oriental en Bogotá, Colombia.

Por causas que no fueron esclarecidas de manera inmediata, un hombre agredió con un arma blanca a varias personas vinculadas al rodaje.

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Como resultado de este violento hecho, se confirmó la muerte de tres personas, entre ellas el propio agresor.

"El día de hoy, en horas de la tarde, en la localidad de Santa Fe, en vía pública, se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano", indicó Giovanni Cristancho, Brigadier General de la Policía Metropolitana de Bogotá.

"Posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor", agregó la autoridad, citado por Semana.

La investigación seguía en curso mientras que en Colombia se estaba a la expectativa de saber las causas del móvil del ataque.

Ely Gutiérrez reacciona

Ely Gutiérrez, una de las actrices del elenco de la telenovela que está en grabaciones en Colombia, fue una de las primeras en reaccionar ante el lamentable hecho.

En Instagram, replicó una publicación que otros colegas suyos y miembros de la producción han estado compartiendo en las últimas horas.

Elizabeth Gutiérrez, quien forma parte de las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso', reaccionó con un mensaje de luto tras la muerte de dos integrantes del rodaje.
Elizabeth Gutiérrez, quien forma parte de las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso', reaccionó con un mensaje de luto tras la muerte de dos integrantes del rodaje.
Imagen Mezcalent y Elizabeth Gutiérrez/Instagram


" Silencio en el set. ¡A la memoria de los compañeros que se fueron hoy!", se lee en el texto sobre un fondo negro en señal de luto.

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Ely Gutiérrez agregó dos emoticonos: uno de las manos en posición de oración y otro de un corazón blanco.

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