¿Eugenio Derbez fue buen papá? Victoria Ruffo no se guarda nada y así responde

Video ¿Victoria Ruffo fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y la mamá de Vadhir?

Victoria Ruffo respondió sobre el papel de Eugenio Derbez como padre de su hijo, José Eduardo, y, como es su costumbre, no se guardó nada.

Al ser cuestionada sobre si su ex hizo un buen papel como padre, Ruffo fue tajante: "No, no. Ahora está haciendo un buen papel como amigo de sus hijos, pero de chicos no. No", dijo en entrevista para 'Venga la alegría', transmitida este lunes 16 de junio.

Victoria Ruffo revela si hablaba mal de Eugenio Derbez con José Eduardo

Victoria Ruffo también compartió cómo le hizo para que la alegada ausencia del comediante no tuviera un impacto negativo en José Eduardo.

"Nunca le hablé mal de su papá, porque en la casa no hubo nunca malos tratos, ni chismes, ni cosas feas hacia su papá", afirmó Ruffo. Subrayó que, por el contrario, siempre que era el cumpleaños de Eugenio, ella misma le decía a José Eduardo que le hablara, fomentando una "vida muy natural, muy normal" para su hijo.

¿Cómo es José Eduardo en su faceta de papá?

Victoria Ruffo contó cómo se comporta su hijo José Eduardo ahora que también es papá. La actriz afirmó que lo ve "muy contento, muy feliz" y "amoroso con su hija, la ve y se le cae la baba".

Ruffo destaca que José Eduardo está "totalmente presente con su hija en todos los sentidos y en todo momento".