Victoria Ruffo

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"

La actriz se negó participar en el video con el que Karol G rinde un homenaje a las telenovelas mexicanas por una importante razón. "Me habló dos veces su hermana", ventiló.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Karol G rompe las redes con su homenaje a las novelas y villanas mexicanas

Victoria Ruffo se encuentra “muy apenada” con Karol G tras rechazar participar en el video con el que rinde un homenaje a las telenovelas y a sus icónicas villanas.

La actriz reveló a ‘Ventaneando’ haber sido invitada por la colombiana para formar parte del proyecto vinculado al lanzamiento de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’, en el que participaron Anahí, Itatí Cantoral, Gaby Spanic, Ninel Conde y Azela Robinson.

“Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar”, admitió en la emisión del 27 de junio.

Victoria Ruffo reconoció que, aunque la invitación de Karol G le resultó atractiva, tenía compromisos de trabajo a los que definitivamente no podía faltar.

“Me hablaron con un día de anticipación o dos días y, pues yo tengo teatro también y no puedo de un día para otro decir: ‘ay, nos vemos’, ¿no? Entonces sí fue muy triste que no pudiera participar”, agregó.

Victoria Ruffo no sabía quién era Karol G

La mamá de José Eduardo Derbez también ventiló haber sido reprendida por su hija Victoria por rechazar la invitación de Karol G y es que, aseguró, “no sabía quién era”.

“Pues yo no sabía ni quién era Karol G y mi hija me dijo: ‘¡Mamá, pero ¿cómo te atreves?, es Karol G! y le digo: ‘a ver, cántame una de Karol G’”, recordó al mismo tiempo en que comenzó a tararear el tema ‘Si antes te hubiera conocido’ de la intérprete.

“Mi hija la conoce perfectamente, me regañó porque no fui, pero sí tengo mucha pena con ella. En otra ocasión con mucho gusto”, sentenció Victoria Ruffo.

El 20 de junio, Karol G sorprendió con la manera en la que promocionó su nueva producción discográfica 'Tropicoqueta'. La colombiana grabó un video de una parodia de exitosas telenovelas mexicanas en donde grandes estrellas del género participan.

Victoria RuffoKarol GTelenovelasEscándalosFamosos

