Victoria Ruffo aclara si ella le compra los costosos lentes a su hijo José Eduardo Derbez

Video Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás

José Eduardo Derbez ha sorprendido en las últimas semanas por aparecer con costosos y excéntricos lentes de sol de reconocidos diseñadores que cuestan miles de dólares.

Recientemente, su padre, Eugenio Derbez, fue cuestionado al respecto y dijo que Victoria Ruffo era quien se los compraba.

"Bueno, ahí sí ya no me meto yo, pero según entiendo todos esos no se los gasta él, sino que son regalo de su mamá", dijo a la prensa, reportó el show Despierta América.

¿Victoria Ruffo le compra los costosos lentes a José Eduardo?

Victoria Ruffo respondió si es verdad que ella le regala los costosos lentes a su hijo José Eduardo, como lo declaró Eugenio Derbez recientemente.

" Ese nada más abre la 'bocota'. No, fíjate que gracias a Dios hace muchos años que ya mi hijo no depende de mí", dijo contundentemente en entrevista con 'De Primera Mano' transmitida el 18 de abril.

La actriz reconoció que en el pasado le llegó a regalar lentes, pero no como los que él ahora adquiere: "Yo no se los compro, yo lo que le compraba eran lentes del mercado, imagínate".

Sobre qué opina de los gustos caros de su hijo dijo: " Si tiene él esos gustos y tiene con qué, pues que lo haga ¿no?, para eso trabaja uno, de repente dice uno híjole, tengo ganas de este vestido o de estos lentes y si tienes para ahorrar y comprártelo, ¿por qué no?".

Balenciaga 24/7 Mask Sunglasses; Balenciaga Reverse Xpander rectangle-frame; Sunglasses Square de la marca Philipp Plein. Imagen Vadhir Derbez/Instagram, Multimedios

¿Cuánto cuestas los lentes de José Eduardo Derbez?

Desde hace unas semanas, José Eduardo ha aparecido con lentes de marca de lujo. Los que más han causado polémica por su diseño son los Balenciaga 24/7 Mask Sunglasses que cuestan $1,295 dólares.

También se dejó ver con otro modelo Balenciaga, el Reverse Xpander rectangle-frame que cuesta $527 dólares en el sitio de Farfetch.