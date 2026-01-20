David Beckham

David Beckham rompe el silencio tras tajante mensaje de su hijo Brooklyn: “Que cometan errores”

El exfutbolista David Beckham se presentó en un evento público en Suiza tan solo horas después de que su hijo Brooklyn lanzara un duro mensaje contra él y Victoria Beckham, acusándolos de manipulación y humillación.

Por:Elizabeth González
Video Drama Beckham se aviva: David publica polémicas fotos en medio de supuesta crisis con su hijo mayor

David Beckham reapareció públicamente tan solo unas horas después de que su hijo Brooklyn lanzara un duro mensaje contra él y Victoria Beckham, acusándolos de manipulación y humillación.

Durante su participación en el programa Squawk Box de CNBC, el exfutbolista habló sobre los retos que enfrentan los jóvenes en las redes sociales, lo que medios como Daily Mail y HOLA interpretaron como su posible postura ante el drama familiar que vive con su hijo Brooklyn.

“Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales… Para bien y para mal. Hoy en día, a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso… Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones adecuadas”, expresó este martes 20 de enero.

“He podido usar mi plataforma para mis seguidores, para UNICEF . Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños. Y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”, sentenció.

El duro mensaje de Brooklyn, hijo de David y Victoria Beckham

Las declaraciones de David Beckham aparecen poco después de que Brooklyn compartiera un extenso mensaje en el que expresa claramente que no busca reconciliarse con sus padres, luego de que el diario británico Daily Mail reportara que su esposa, Nicola Peltz, no le permitía acercarse a ellos

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, señaló el 19 de enero en Instagram.

@famososunivision

¿Problemas familiares? 😱 Durante un evento, la actitud de Victoria con su hijo dio mucho de qué hablar. #Brooklyn #nicolaPeltz #Beckham #ProblemasFamiliares #ActitudVictoria #RelacionesFamiliares #ConflictosFamiliares #HijosYMadres #EventosFamiliares #DinámicaFamiliar #CrianzaConsciente #ConversacionesDifíciles #FamiliaEnCrisis #Viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #icons #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #social

♬ sonido original - Famosos


En su mensaje, el hijo mayor de la exintegrante de las Spice Girls y el futbolista acusa a sus padres de intentar “arruinar” su relación con Nicola Peltz desde mucho antes de su boda, así como de controlar “las narrativas de la prensa” y de, presuntamente, manipular su vida.

“La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”, dijo.

“Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, sentenció.

